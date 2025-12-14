PLAYAS DORADAS LISTA PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2025/2026

Sierra Grande | El balneario Playas Doradas quedó oficialmente preparado para recibir a turistas y visitantes en la temporada de verano 2025/2026, tras el acto de apertura encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Roxana Fernández.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el valor estratégico del destino para el desarrollo turístico de la provincia de Río Negro y su impacto positivo en la economía local. Weretilneck resaltó la importancia de continuar con inversiones en obras e infraestructura que mejoren los servicios para quienes visitan la región y potencien el atractivo del corredor turístico a lo largo de la Ruta Nacional 3.

En este contexto, se inauguró una nueva oficina de informes turísticos en el balneario y se habilitó el Camping Municipal “Patagonia”, iniciativas que buscan mejorar la atención y la experiencia de los visitantes durante el verano. Asimismo, se concretó la firma de un contrato para la ampliación de la red de gas natural, que beneficiará a nuevas familias y servicios públicos, con un plazo de ejecución estimado en 90 días.

Por su parte, la intendenta Roxana Fernández subrayó la apertura de la temporada como una oportunidad para posicionar aún más a Playas Doradas como un destino turístico de preferencia dentro de la provincia y en el mapa nacional.

Previamente, en Sierra Grande también fue inaugurado un Centro de Informes Turísticos en el cruce de las rutas nacional y provincial, pensado como punto de referencia para quienes transitan por la zona y desean informarse sobre las ofertas turísticas locales.

La apertura formal de la temporada estival en Playas Doradas marca el inicio de uno de los periodos más relevantes del año para el sector turístico rionegrino, con expectativas de crecimiento en afluencia de visitantes y consolidación del destino en la región.

Fuente: Gobierno de Rio Negro