PLAYAS DORADAS EN FEBRERO: TEMPORADA TURÍSTICA Y X FIESTA NACIONAL

Playas Doradas, esta ubicada sobre el litoral del Golfo San Matías, en el sector atlántico de la provincia de Río Negro. El acceso se realiza desde la ciudad de Sierra Grande a través de un camino asfaltado que conecta de manera directa con el balneario, facilitando el tránsito de residentes y visitantes. La cercanía entre ambas localidades permite complementar servicios urbanos y turísticos durante toda la temporada estival.

El balneario se extiende a lo largo de una franja costera de aproximadamente tres kilómetros, caracterizada por playas de arena fina y amplios sectores de uso público. La pendiente suave hacia el mar y la amplitud de la costa permiten el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de descanso, con sectores habilitados para el uso familiar y espacios destinados a la práctica de deportes vinculados al viento y al mar.

Entre los principales recursos naturales del destino se destaca la desembocadura del arroyo El Salado, ubicada al norte del área urbana. Durante la pleamar se forma una laguna de agua salobre utilizada para actividades como kayak, canotaje y navegación a vela, mientras que en bajamar quedan expuestas áreas de restingas y sectores de observación de fauna costera. Hacia el sur se accede a otras playas con formaciones rocosas que son frecuentadas para la pesca desde costa y recorridos a pie.

La oferta de servicios turísticos incluye distintos tipos de alojamiento. Playas Doradas cuenta con hosterías, casas y departamentos de alquiler temporario, además de campings equipados con sanitarios, duchas, energía eléctrica y parrillas. Estas alternativas permiten cubrir diferentes modalidades de estadía durante los meses de mayor afluencia turística.

En el plano gastronómico, el balneario dispone de restaurantes, confiterías, pizzerías y paradores que funcionan de manera regular durante la temporada de verano. Los establecimientos ofrecen menúes variados que incluyen preparaciones tradicionales, comidas rápidas y platos elaborados con productos regionales. Durante febrero, la actividad gastronómica se complementa con puestos temporales y espacios habilitados en el marco de eventos y actividades culturales.

Otro de los espacios presentes es el Paseo Artesanal, donde artesanos, manualeros y pequeños productores locales exhiben y comercializan sus productos. Este paseo forma parte del circuito turístico del balneario y concentra propuestas vinculadas a la producción artesanal y regional, con funcionamiento sostenido durante la temporada estival.

Playas Doradas cuenta además con oficina de informes turísticos, servicios de guardavidas en sectores habilitados, señalización preventiva y normativa específica que regula el tránsito vehicular en playas y médanos. El balneario dispone de cajero automático y cobertura de telefonía móvil. Los servicios de carga de combustible se encuentran en la ciudad de Sierra Grande.

En este marco de actividad turística regular, durante el mes de febrero se desarrolla la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas, programada del 20 al 22 de febrero. El evento se integra al calendario cultural y turístico de la región y contempla una grilla de espectáculos musicales distribuidos en tres jornadas consecutivas, con participación de artistas de alcance nacional y propuestas regionales.

En el marco de la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas, que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero, se confirmó la grilla de artistas que formarán parte de los espectáculos musicales previstos para cada jornada. El viernes 20 de febrero se presentará Nico Mattioli, mientras que el sábado 21 contará con la participación de Destino San Javier y Sharon y Los Camperos del Chamamé, ofreciendo una jornada con propuestas vinculadas a la música popular y folclórica. El cierre del evento, el domingo 22 de febrero, estará a cargo de Ulises Bueno, completando así una programación con artistas de alcance nacional y regional.

La organización de la fiesta involucra al municipio de Sierra Grande, áreas provinciales, prestadores turísticos y sectores privados. El esquema de financiamiento combina aportes públicos, auspicios privados, venta de ubicaciones preferenciales y un bono contribución asociado al evento. Durante esos días se refuerzan los servicios, la logística y la atención al visitante, en coordinación con los distintos actores vinculados a la actividad turística.

Asimismo, durante el primer fin de semana de febrero, Playas Doradas desarrollará una agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales abiertas a residentes y visitantes. El viernes 6 de febrero se realizará una jornada de kayak al mediodía en la caseta de guardavidas, seguida por actividades deportivas y recreativas durante la tarde en el Deck de Deportes, que incluirán un torneo de beach vóley. Por la noche, el Paseo Gastronómico será sede de propuestas de animación con DJ y un show en vivo a cargo de Pelusa Rupayan.

El sábado 7 de febrero la programación comenzará con un safari de verano por la mañana y continuará con un torneo de beach newcom. Durante la tarde se desarrollarán actividades deportivas y recreativas con música y DJ en vivo, además de la propuesta “Correr por pasión” en el acceso a Playas Doradas. En horas de la noche, el Paseo Gastronómico ofrecerá animación, DJ y una peña folklórica, mientras que en el Paseo de Artesanos se presentará la actividad cultural “La isla del títere”.

El domingo 8 de febrero se prevén nuevas actividades desde las primeras horas de la mañana, con un safari de verano y un encuentro de newcom. Durante la tarde continuarán las propuestas deportivas y recreativas con música en vivo, junto con un torneo de streetball 3×3 en el playón deportivo. Al caer la tarde se desarrollará la Feria de Emprendedores en la Plaza de las Banderas. Por la noche, el Paseo de Artesanos será escenario de una función de circo, mientras que el Paseo Gastronómico concentrará actividades de animación, DJ y el show en vivo de Jenni Castillo y Leandro Lucero, cerrando así un fin de semana con múltiples propuestas para distintos públicos.

De este modo, Playas Doradas transita el mes de febrero con funcionamiento pleno como destino turístico de verano y con la realización de uno de los eventos centrales de su agenda anual, manteniendo su oferta de servicios, recursos naturales y actividades disponibles para residentes y visitantes.

