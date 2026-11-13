PLAYAS DORADAS: EL MUNICIPIO AVANZA CON OBRAS Y TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA LA TEMPORADA 2026-2027

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande lleva adelante un conjunto de obras y tareas de mantenimiento en Playas Doradas con vistas a la temporada estival 2026-2027. En diálogo con Radio Libre, el secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo, Maximiliano Ruiz, explicó que uno de los trabajos en ejecución es la reparación del paseo costero del deck, donde se intervino un sector de aproximadamente 140 metros. Allí se desplazó el médano unos 2,50 metros hacia la costa para permitir las tareas de mantenimiento, debido a que la acumulación de arena ejercía presión sobre la estructura de madera. En el resto del paseo se prevé levantar sectores del deck, retirar manualmente la arena, aplicar pintura asfáltica en la parte inferior, reemplazar las maderas deterioradas y renovar tornillos y pintura superficial.

Otro frente de trabajo corresponde a la avenida Prefectura Naval, donde se construyen cordones cuneta en cuatro bulevares que todavía no contaban con esa infraestructura. Según precisó Ruiz, los trabajos comenzaron en los dos primeros sectores: uno sobre la manzana 510 y otro que registra un avance cercano al 80%. La intervención continuará en los dos bulevares restantes y contempla la nivelación de los espacios para definir posteriormente su tratamiento con adoquines, piedra o cemento. El proyecto también prevé incorporar canteros, forestación y un sistema de riego, con el objetivo de delimitar los espacios de circulación y estacionamiento. En paralelo, el área de Ambiente completó la plantación de cerca de 50 árboles en dos sectores del paseo costero, entre el paseo gastronómico y el playón deportivo, con instalación de riego por goteo.

Entre las obras previstas para las próximas semanas, el funcionario mencionó la colocación de pérgolas en los bancos instalados el año pasado, trabajos de restauración en las casetas de artesanos, intervenciones en el paseo de banderas y mejoras en el paseo gastronómico. También se trabaja en la plaza central, donde se restauran juegos, se construirán rampas en las cabeceras y se prevé incorporar bancos, mesas y nuevos juegos. A estas tareas se suman el mantenimiento de baños y espacios recreativos. En materia de transporte, el municipio espera recibir seis garitas para su instalación en distintos puntos del recorrido, con la previsión de comenzar su colocación durante los primeros días de diciembre. En cuanto a la infraestructura eléctrica, Ruiz informó que se encargaron nuevos tableros para sectorizar la iluminación de la costanera, además de luminarias y columnas para completar y reparar instalaciones existentes.

Por último, Ruiz señaló que también se ejecutan trabajos de restauración en la caseta de deportes, que incluyen la recuperación de la plataforma de sostén del deck, la colocación de una nueva puerta y tareas de pintura y reacondicionamiento. El funcionario indicó que las intervenciones forman parte de una planificación que busca preparar los espacios públicos y los servicios de Playas Doradas para la próxima temporada, sin interrumpir las obras previstas en Sierra Grande. Asimismo, reconoció que uno de los principales condicionantes para avanzar con los proyectos es la disponibilidad de personal técnico y profesional para elaborar, desarrollar y supervisar las obras.

Fuente: En este día | Radio Libre