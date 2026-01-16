PLAYAS DORADAS: AGENDA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL FIN DE SEMANA

Sierra Grande | El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande, Nicolás Amed, informó a Radio Libre sobre la programación de actividades previstas para el fin de semana en Playas Doradas.

Según explicó el funcionario, las actividades comenzaron el viernes con propuestas recreativas en el deck de Deportes, espacio que funciona de jueves a domingo entre las 15 y las 19 horas. Allí se desarrollan juegos, música y canchas armadas para la práctica libre de distintas disciplinas.

Para el sábado, Amed confirmó la realización del Seven de Rugby, que dará inicio a las 12 y se extenderá durante toda la jornada. La actividad se llevará a cabo en el sector de playas y forma parte del cronograma deportivo previsto para la temporada.

En relación al domingo, el subsecretario indicó que el torneo de fútbol Interfuerza, que estaba programado inicialmente, fue reprogramado para el mes de febrero debido a cuestiones vinculadas a la inscripción y disponibilidad de los equipos participantes. En su lugar, se desarrollará una agenda alternativa en el deck de Deportes.

Entre las propuestas previstas para el domingo, se destaca la instalación de inflables en la playa frente al deck, incluyendo un inflable de gran tamaño recientemente recibido a través de una colaboración con YPF. Además, desde las 16:30 se ofrecerán actividades musicales con DJ y clases abiertas de ritmos latinos, bachata y cuarteto.

Durante ambas jornadas, continuarán habilitadas las canchas para la práctica libre de deportes como pádel, beach vóley, handball, fútbol y tejo, destinadas tanto a residentes como a visitantes.

Finalmente, Amed recordó que las actividades del deck de Deportes se desarrollan de manera gratuita y abierta, como parte de la agenda de verano impulsada por la Municipalidad de Sierra Grande en Playas Doradas.

Fuente: En este día | Radio Libre