PIDEN 11 AÑOS DE PRISIÓN PARA UN HOMBRE CONDENADO POR ABUSO SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE MENORES

De acuerdo con la información oficial difundida, el planteo de la fiscalía se realizó durante la instancia de cesura, etapa en la que se define la pena tras el veredicto de culpabilidad. El imputado había sido previamente condenado por hechos que incluyen abuso sexual agravado y conductas vinculadas a la corrupción de menores.

Durante la audiencia, la acusación detalló los elementos considerados para la determinación de la pena, entre ellos la gravedad de los hechos, la reiteración de conductas y el impacto en las víctimas. Asimismo, se expusieron circunstancias personales del condenado y antecedentes relevantes para la evaluación judicial.

Por su parte, la defensa presentó argumentos orientados a solicitar una pena menor, los cuales fueron puestos a consideración del tribunal interviniente.

El tribunal deberá resolver en los próximos días el monto definitivo de la pena, conforme a las pruebas incorporadas en el proceso y los planteos de las partes.

Fuente: Ministerio Público Fiscal