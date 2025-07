PESE A CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN, RÍO NEGRO TENDRÁ EL DÍA DEL INTENDENTE E INTENDENTA

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el 5 de diciembre de cada año como el Día del Intendente y la Intendenta municipal, en conmemoración a la primera elección de autoridades locales elegidas por el voto popular el 5 de diciembre de 1886. La propuesta, que fue rechazada por el bloque del PRO Unión Republicana, se sancionó por mayoría.

El legislador Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), uno de los autores, destacó el rol de los jefes y jefas comunales, que “si bien aparecen en el tercer nivel de organización política, son una pieza fundamental en la Nación”.

“Son el primer nexo entre la demanda, la necesidad y el anhelo de los vecinos con los otros niveles políticos. Los municipios son la primera caja de resonancia de las políticas públicas”, afirmó.

Por el contrario, la legisladora Laura Frei (PRO) cuestionó la iniciativa al señalar: “Me sorprende estar tratando este tipo de propuestas” y se preguntó si “esta debe ser la prioridad de la Legislatura”.

“¿Vamos a llenar el calendario de efemérides por cada funcionario?”, expresó, y sostuvo que “el intendente no es ni un mártir ni un prócer, es la máxima autoridad política del municipio, fue elegido para gestionar y no para que le regalemos efemérides”.

Frei agregó: “Esto es desconectarse de la realidad y perder el tiempo legislativo que deberíamos estar usando en soluciones. La política no necesita días festivos, sino más gestión, más calle y más sentido común”. Y sostuvo que “hay proyectos que sí cambian la vida de los rionegrinos, como la educación financiera, la educación como servicio esencial o el control de los fondos públicos”.

“Si queremos reconocer a los intendentes hagamos algo serio: premiemos a la gestión municipal eficiente. Porque al final del día el vecino no necesita recordar al intendente una vez al año, sino que necesita que le tapen los pozos, que le junten la basura y le habiliten el negocio sin tantas vueltas”, insistió.

En defensa del proyecto intervino Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien sostuvo que “se trata de poner en valor que los intendentes han sido elegidos por el pueblo, con lo que se valoriza la democracia, y eso es mucho”.

Por su parte, Facundo López (JSRN) consideró que “el voto que se elige más a conciencia es el del intendente porque es el que está todos los días, al que los vecinos conocen y él sabe la situación de su comunidad”.

“Perdono a la legisladora que leyó su oposición (Frei) porque sé que no lo escribió y, por lo tanto, no lo sintió”, expresó López, y subrayó: “Sigo defendiendo y valorando la democracia, pero fundamentalmente a la política. Y por eso no somos más o menos casta. Hoy estamos reconociendo a aquellas personas que por decisión propia quieren ofrecerle parte de su tiempo a su pueblo”.

Para López, “es un proyecto que la política tiene que acompañar por unanimidad, de lo contrario no hay que hacer política”, concluyó.

Fuente: Legislatura de Rio Negro.