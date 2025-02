PESATTI: “QUE YPF Y TECHINT CONTRATEN RIONEGRINOS, O PARAMOS LAS OBRAS”

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, lanzó un fuerte mensaje dirigido a las empresas a cargo de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, exigiendo el cumplimiento de la normativa que garantiza mano de obra y desarrollo local.

Pesatti denunció públicamente el incumplimiento de la ley que establece que el 80% de los trabajadores involucrados en la obra deben ser rionegrinos y que el compre rionegrino es una obligación, no una opción. “La obra del oleoducto es para generar trabajo y desarrollo, no para que empresas de afuera se lleven todo y nos dejen una pobre limosna”, sostuvo.

La advertencia surge luego de que el Gobierno provincial detectara que, en el obrador ubicado en Villa Regina, de 70 trabajadores sólo 23 son rionegrinos. “No sean sinvergüenzas, cumplan. Los trabajadores rionegrinos esperan su oportunidad y nosotros estamos de su lado. No vamos a callarnos, aunque tengamos que decirles una y mil veces que se están comportando como verdaderos sinvergüenzas toda vez que cometan este tipo de agachadas”, expresó con firmeza.

Pesatti dejó en claro que el Gobierno de Río Negro no permitirá abusos ni incumplimientos, independientemente del poder de las empresas involucradas. “En Río Negro no rige la ley de la selva, y si los más fuertes no quieren respetar a los laburantes, los vamos a echar de la provincia. Los intereses de Río Negro y de nuestros trabajadores están por encima de todo”, afirmó.

El vicegobernador apuntó directamente al Grupo Techint, SACDE, YPF y VMOS, advirtiendo que si no se ajustan a las exigencias legales, la obra se detendrá. “Si no cumplen, la obra se para. Empiecen a cumplir ya si pretenden continuar en Río Negro”, sentenció.

Pesatti cerró su declaración con un mensaje cargado de identidad provincial y federalismo: “La cuestión es sencilla: trabajan con y para los rionegrinos o se van. Río Negro es de su gente y no vamos a permitir que se privaticen los derechos de los rionegrinos en beneficio de ninguna empresa. Somos rionegrinos y patagónicos, abrazamos el federalismo con el amor sagrado que sentimos por nuestro país. Y acá, en Río Negro, no se los vamos a permitir, por más poderosos que sean”.

Fuente: Prensa Legislatura de Rio negro