PESATTI PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LA TERMINAL EN PUNTA COLORADA

Sierra Grande | El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, participó en Punta Colorada de la presentación de nuevos avances de la terminal vinculada al proyecto VMOS, una infraestructura asociada al proceso de expansión energética en la región. La actividad se desarrolló en el marco de la visita del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien recorrió por primera vez la obra.

Invitado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, Pesatti integró la comitiva que recibió además al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La terminal forma parte del esquema logístico vinculado a la producción hidrocarburífera y se inserta en el desarrollo del proyecto VMOS, con impacto en la zona atlántica y en Sierra Grande.

Durante la jornada, el vicegobernador señaló que las inversiones de gran escala deben analizarse en función del entramado productivo provincial y de la posibilidad de generar mayor valor agregado.

“Como rionegrino, como hijo de esta provincia, me siento orgulloso de que en Río Negro pueda construirse el puerto más importante de la Argentina en materia de exportación de energía. Eso nos compromete a todos a promover el desarrollo de la industria petroquímica asociada a este proyecto, agregar valor y crear más trabajo”, expresó.

Pesatti indicó que este tipo de iniciativas energéticas contribuyen a la generación de empleo, al impulso de las pymes y a la diversificación de la economía provincial.

La terminal de Punta Colorada integra un conjunto de inversiones vinculadas al sector energético que inciden en el perfil productivo de la provincia. En ese sentido, el vicegobernador planteó la necesidad de abordar estos procesos con una planificación estratégica.

“La provincia tiene que mirar estos procesos con responsabilidad y con perspectiva estratégica. Cada etapa que se concreta debe ayudarnos a proyectar a Río Negro hacia el futuro”, concluyó.

Fuente: Legislatura de Río Negro.