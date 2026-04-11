PEÑA VOCES DE MI PUEBLO: MÚSICA, BINGO Y RECAUDACIÓN PARA EL CLUB DEFENSORES

Sierra Grande | La peña “Voces de mi Pueblo” se llevará a cabo este sábado 11 de abril en el salón Vuta Mahuida de Sierra Grande, organizada por el Club Atlético Defensores de Sierra Grande con el objetivo de recaudar fondos destinados al fútbol federado de la institución.

Desde la organización, Darío Chico explicó que el evento tiene como finalidad sostener la actividad deportiva del club. “El fin de esta peña es recaudar fondos para lo que es el fútbol federado del club”, señaló en diálogo con Radio Libre, al tiempo que convocó a la comunidad a participar de la propuesta.

La programación contempla la participación de artistas locales y de la región. Entre los números confirmados se encuentran Tres a la Izquierda; Las Voces de Sierra Grande; Damián Modelli; y El Vaqueano, proveniente de San Antonio Oeste. El cierre estará a cargo del grupo Marcando Estilo, con un repertorio orientado a ritmos bailables.

Durante su visita a Radio Libre, Daniel Fortuño realizó un anticipo musical con guitarra y destacó la dinámica del evento, que combina música en vivo con instancias de bingo. Según se indicó, esta modalidad se implementa entre presentaciones para mantener la continuidad de la actividad.

Por su parte, Beto Aguirre adelantó que el repertorio incluirá distintos géneros del folclore. “Va a haber chacarera, chamamé y zambas lentas”, detalló, en referencia a la propuesta artística de la noche.

El evento comenzará a las 21:30. Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos, mientras que en puerta costarán 10.000 pesos. Los puntos de venta incluyen el polideportivo local a partir de las 18:00 y comercios habilitados.

Desde la organización indicaron que también habrá servicio de bufet y que la actividad está abierta a toda la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre