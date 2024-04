PAUL OSOVNIKAR: “LA UNIVERSIDAD ES PASADO, PRESENTE Y FUTURO”

Sierra Grande | El vicerrector de la Universidad del Comahue, Paul Osovnikar, destacó la reacción que hubo por parte de las universidades en relación con la defensa del funcionamiento de las universidades públicas de todo el país.

Este 23 de abril, en un acontecimiento histórico, el país se movilizará en reclamo del financiamiento para las universidades públicas que en la actualidad sufren las decisiones y recortes por parte del Estado Nacional.

En la previa de la Marcha Federal Universitaria, el Vicerrector señaló que “hubo reacción por parte de las universidades, los distintos claustros, principalmente empezamos a ver una mayor participación del sector estudiantil, porque creo que estaban viendo que peligra la educación universitaria y eso creo que empezó a movilizarlos”.

El vicerrector explicó que los diferentes sectores gremiales, docentes y no docentes, venían analizando el panorama en materia salarial que estaba quedando muy depreciado producto de la inflación. Destacó además el rol de las agrupaciones estudiantiles y de la Federación Universitaria Argentina.

Como lema, enfatizó que “la Universidad es pasado, presente y futuro”, al tiempo que remarcó que “si no hay educación no hay futuro, si no hay educación no hay libertad o al menos no hay la libertad que nosotros creemos”.

Osovnikar desarrolló los lineamientos que marcan el conflicto y advirtió que por una parte está en juego la depreciación del salario docente, la degradación del sistema educativo y señaló que “no es poca cosa pasar de un ministerio a una secretaría de políticas universitarias”, dijo y remarcó que la degradación pasa por la transformación del sistema y por la ausencia de diálogo y negociación.

En otro orden del conflicto se encuentran las partidas de financiamiento, congeladas desde el 2023 y aprobadas en 2022. “El reclamo por el financiamiento no es de ahora, ya que se venía realizando. La universidad hoy tiene el mismo fondo del 2023”, explicó el vicerrector, al relatar la realidad por la que atraviesa la Universidad del Comahue.

Fuente: Radio Libre – En este día.