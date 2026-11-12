PATRICIA VARGAS ANUNCIÓ LA EDICIÓN Nº 11 DE CORRER POR PASIÓN EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | Patricia Vargas confirmó, en diálogo con Radio Libre, la realización de la 11.ª edición de Correr por Pasión, el evento deportivo que se desarrollará en febrero en Playas Doradas. Durante la entrevista, adelantó que esta edición tendrá cambios en el recorrido: la distancia pasará de cuatro a cinco kilómetros y se incorporará un tramo que llegará hasta la playa.

Vargas explicó que la organización ya comenzó con los preparativos y convocó a los vecinos de Sierra Grande a sumarse a las actividades de entrenamiento. También señaló que las inscripciones se encuentran abiertas en la página de Cronotech, responsable del cronometraje desde hace aproximadamente siete años, y en la página de Facebook de Correr por Pasión, donde está disponible el enlace para completar el registro.

Entre las propuestas previstas para esta edición, la organizadora confirmó que se realizará un sorteo entre todas las personas inscriptas. El año pasado, el beneficio fue para un participante de Santa Fe y, en esta oportunidad, se mantendrá la modalidad: la persona seleccionada recibirá la devolución del importe de la inscripción, incluso si ya realizó el pago.

Por otra parte, Vargas convocó a los comercios y emprendimientos locales a colaborar con la iniciativa mediante auspicios y donaciones. Detalló que los establecimientos que acompañan el evento tienen presencia en las remeras de los participantes y en las publicaciones difundidas a través de las redes sociales. Además, agradeció el apoyo recibido en ediciones anteriores, especialmente los aportes destinados a la hidratación y a la entrega de frutas y cereales para los corredores.

La entrevista también permitió repasar el desarrollo del Trail del Hierro, realizado durante el fin de semana del 25 en el marco de las actividades del aniversario de Sierra Grande. Vargas destacó la participación de corredores de localidades vecinas y de Neuquén, y señaló que la convocatoria superó las expectativas de la organización. De cara a la próxima competencia, reiteró la invitación a los vecinos a entrenar y participar de una nueva edición de Correr por Pasión.

Fuente: En este día | Radio Libre