PATIO ARGENTO: EL NUEVO ESPACIO GASTRONÓMICO QUE BUSCA TRANSFORMAR LAS NOCHES DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En una entrevista cargada de entusiasmo, Darío Oringo presentó oficialmente Patio Argento, el nuevo emprendimiento gastronómico y cultural ubicado en Bahía Blanca 154, una de las calles más transitadas y emblemáticas de Sierra Grande. Con un estilo descontracturado y cercano, Oringo compartió detalles del proyecto, que llega para ampliar la oferta nocturna y posicionarse como un punto de encuentro para locales y visitantes.

Un espacio donde la cultura argentina está en cada rincón

Además de su propuesta culinaria, Patio Argento se destaca por ser un verdadero espacio de arte, con paredes intervenidas por pinturas que evocan la identidad nacional. Los retratos de Mercedes Sosa, Charly García o Maradona conviven con frases del lenguaje cotidiano, convirtiendo el lugar en un homenaje al sentir popular.

La estética en fileteado porteño, aplicada en detalles y ornamentos, refuerza la idea del viejo bodegón argentino, generando una atmósfera cálida, nostálgica y profundamente cultural. La experiencia invita a recorrer cada sector del local, donde los símbolos, colores y referencias evocan historias y emociones del universo “argento”.

“Un desafío nuevo, complejo, pero lindo”

Oringo, se embarca por primera vez en la experiencia de desarrollar un espacio gastronómico desde cero. “Venís de boliches, pubs… pero nunca gastronomía. Armar algo de cero es totalmente distinto”, explicó. Sin embargo, destacó que la respuesta del público ha sido inmediata: “Gracias a Dios la gente responde. Armamos un lindo equipo para la familia, para la gente de Sierra Grande, y para todos los que quieran visitarnos”.

Horarios, modalidades y propuestas

Patio Argento abre de lunes a lunes, desde las 20 horas, con opciones tanto en el patio al aire libre como en el sector de bodegón. El clima plagado de música será parte esencial de la propuesta. Entre las actividades destacadas, Oringo anunció noches temáticas, shows en vivo y actividades gastronómicas.

“Queremos generar contenido de forma continua”, afirmó Oringo. “Si nos enteramos de alguien que hace las mejores empanadas, lo invitamos a cocinar para la gente. La idea es que siempre haya algo nuevo”.

El menú: parrilla al frente y bodegón al fondo

La propuesta culinaria combina la esencia argentina con toques caseros:

Parrilla completa : chorizos, chinchulines, mollejas, tripa gorda, lechones y cortes seleccionados.

Empanadas fritas , disponibles en jornadas especiales.

Bodegón: milanesas XXL, tortillas gallegas y platos tradicionales.

“De a poquito vamos a ir incorporando cosas”, adelantó Oringo, quien subrayó que la calidad de la carne será uno de los sellos distintivos del lugar.

Un emprendimiento con identidad local

Ubicado en una zona estratégica, Patio Argento busca convertirse en un punto de encuentro para turistas y residentes.

Con gastronomía, música, actividades y un ambiente pensado para disfrutar, Patio Argento se posiciona como una nueva opción para quienes buscan experiencias diferentes en la localidad.

Por redacción de Pido la Palabra.