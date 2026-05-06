PATAGONIA TELEBINGO ANUNCIA SORTEO EXTRAORDINARIO DE JUNIO CON UNA CAMIONETA 4×4 COMO PREMIO PRINCIPAL

La Lotería de Río Negro informó el lanzamiento del Sorteo Extraordinario de junio del Patagonia Telebingo, que se llevará a cabo el 28 de junio de 2026. El premio principal será una camioneta Fiat Titano 4×4 0 km, con un valor del cartón fijado en $10.000.

El sorteo corresponde al segundo extraordinario del calendario 2026 y mantiene la estructura habitual del juego, que incluye premios por líneas, bingo, pozo acumulado y recupero. A su vez, incorpora premios bajo la modalidad “sale o sale” y contempla tres sorteos anticipados de televisores LED de 55 pulgadas para quienes adquieran el cartón de manera anticipada.

Como parte de la estrategia de promoción, la camioneta recorrerá distintas localidades de la provincia. Entre ellas se encuentra Sierra Grande, donde estará exhibida junto a otros puntos como San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, San Antonio Oeste, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Chichinales, Cervantes, Valcheta, Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado y General Roca.

Desde la organización se destacó la continuidad del Patagonia Telebingo como una propuesta conjunta entre las loterías de Río Negro y Neuquén, con alcance regional. En el sorteo extraordinario anterior se registró un ganador en Viedma, quien obtuvo un automóvil Fiat Cronos 0 km.

Además, se anticipó el cronograma de próximos sorteos extraordinarios: en septiembre se pondrán en juego una motocicleta y un cuatriciclo, mientras que en diciembre el premio principal volverá a ser una camioneta 0 km, también con sorteos anticipados de televisores LED.

Fuente: Gobierno de Río Negro