PARTIDOS VECINALES DE SIERRA GRANDE Y SAN ANTONIO OESTE COMPARTIERON UNA AGENDA COMÚN

Sierra Grande | Referentes del partido vecinal RENACER de Sierra Grande recibieron este martes a integrantes de Compromiso Ciudadano de San Antonio Oeste, en una jornada de reuniones y actividades destinadas a intercambiar experiencias de gestión y fortalecer vínculos entre espacios vecinalistas de la región.

Durante una entrevista brindada a Radio Libre, Guillermo Benítez, referente de RENACER, explicó que la visita tuvo como objetivo “reforzar la mirada” que ambos espacios vienen desarrollando en sus localidades y avanzar en una agenda regional vinculada a temas comunes.

Benítez sostuvo que los partidos vecinales buscan construir representatividad desde una lógica local y señaló que el escenario político actual permitió el crecimiento de este tipo de espacios. También indicó que el vecinalismo busca “sellar la grieta” entre estructuras partidarias tradicionales y enfocarse en “soluciones reales y concretas”.

La concejal Judith Campero destacó el trabajo interno que desarrolla RENACER junto a sus equipos y mencionó proyectos vinculados a la participación ciudadana, entre ellos la posibilidad de acercar el Concejo Deliberante a Playas Doradas mediante un espacio institucional dentro de la Secretaría de Turismo.

Por parte de Compromiso Ciudadano llegó de la mano de Fabio León, Jovita González, Alejandro Araño y Fernando Rodríguez. León señaló que el espacio comparte con RENACER “las mismas ideas y valores” y remarcó que muchos de sus integrantes provienen de actividades privadas y sociales antes que de la política partidaria tradicional.

El dirigente de San Antonio Oeste afirmó que el vecinalismo atraviesa un proceso de crecimiento en distintas localidades de Río Negro y mencionó experiencias similares en Sierra Grande, Valcheta y el Alto Valle. También señaló que el espacio trabaja sobre ejes vinculados a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de tecnologías aplicadas a la gestión pública.

En relación con el escenario electoral, León confirmó que será candidato a intendente de San Antonio Oeste por Compromiso Ciudadano y sostuvo que el vecinalismo necesita anticipar sus definiciones políticas para contar con más tiempo de trabajo territorial y difusión de propuestas.

Durante la entrevista, Guillermo Benítez también confirmó que será candidato a intendente de Sierra Grande por RENACER.

Los representantes de ambos espacios coincidieron en la necesidad de fortalecer vínculos regionales entre partidos vecinales y remarcaron la importancia de ampliar la participación ciudadana en instituciones comunitarias y espacios políticos locales.

La agenda de actividades incluyó reuniones abiertas y encuentros con simpatizantes y afiliados en Sierra Grande, con la intención de continuar desarrollando acciones conjuntas entre ambos partidos.

Fuente: En este día | Radio Libre