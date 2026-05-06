PARTICIPACIÓN DE SIERRA GRANDE EN EL CLASIFICATORIO PROVINCIAL SUB 16 DE VÓLEY EN VIEDMA

Sierra Grande | La ciudad de Viedma fue sede del Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 16, un evento que reunió a 47 equipos de toda la provincia de Río Negro y convocó a más de 600 personas entre jugadores y cuerpos técnicos. En la competencia, los títulos de Copa de Oro fueron obtenidos por la Escuela Municipal de Choele Choel en la rama femenina y la Escuela Municipal de Luis Beltrán en la masculina.

En este contexto, la Escuela Municipal de Vóley de Sierra Grande participó con sus equipos en una instancia que marcó el inicio de su recorrido en la competencia federativa. La entrenadora Soraya Amed destacó que el balance del viaje fue positivo, más allá de los resultados deportivos.

Según explicó, el torneo permitió evaluar el nivel actual de los equipos y detectar aspectos a mejorar. Señaló que la competencia es una instancia necesaria para contrastar el trabajo realizado en los entrenamientos con realidades de juego diversas, tanto en lo técnico como en lo táctico.

Amed remarcó que el grupo está en una etapa inicial dentro del ámbito federado y que la experiencia adquirida resulta clave para el desarrollo futuro. Indicó que los jugadores pudieron identificar sus propias falencias y comprender las exigencias del nivel provincial, lo que consideró un avance en el proceso formativo.

En relación al desempeño, sostuvo que los equipos mostraron una evolución durante el transcurso del torneo, con un progreso en el rendimiento entre los primeros y los últimos partidos. También destacó que no se registraron situaciones de frustración en el grupo, sino una comprensión del proceso de aprendizaje que implica la competencia.

La entrenadora señaló que el objetivo a corto plazo es continuar participando en el calendario anual, que incluye clasificatorios y torneos abiertos, con la meta de mejorar posiciones y aspirar a ascensos de categoría en futuras competencias.

Asimismo, mencionó que el crecimiento deportivo está vinculado al trabajo sostenido y a la adaptación a las nuevas dinámicas del vóley, que presentan mayor velocidad y exigencia incluso en categorías formativas.

En cuanto a la estructura local, Amed explicó que la Escuela Municipal cuenta actualmente con cerca de 60 jugadores distribuidos en distintas categorías, lo que plantea desafíos en términos de espacio y organización de entrenamientos. Indicó que se evalúan alternativas para optimizar los recursos disponibles y fortalecer el trabajo específico con los equipos en competencia.

Finalmente, valoró el acompañamiento de las familias, instituciones y colaboradores que hicieron posible la participación en el torneo, y subrayó la importancia de sostener el acceso a este tipo de experiencias para el desarrollo deportivo de los jóvenes.

Fuente: En este día | Radio Libre