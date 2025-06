PARO DOCENTE Y MOVILIZACIÓN: “NOS ESTÁN EMPUJANDO A TRABAJAR ENFERMOS Y POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA”

Sierra Grande | El gremio docente UnTER profundiza su lucha en un contexto que, según Juan Villarroel, secretario general de la seccional Sierra Grande, “está durísimo”. En diálogo con Radio Libre, el dirigente confirmó un paro por 48 horas para el martes 17 y miércoles 18 de junio, con una movilización a la ciudad de Viedma en la primera jornada. La medida fue decidida en el Congreso Provincial de la organización, en reclamo de una urgente recomposición salarial y por el deterioro generalizado de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

“El salario docente no puede estar por debajo de la línea de pobreza. Y hoy lo está”, remarcó Villarroel, quien también denunció el incumplimiento de los acuerdos paritarios por parte del Gobierno provincial. Aseguró que la negociación salarial quedó paralizada, con propuestas “insuficientes y ofensivas, como un 1% de aumento”, mientras los precios y el costo de vida siguen en alza.

El reclamo central es la urgente recomposición del salario docente frente a la pérdida del poder adquisitivo y el incumplimiento de acuerdos paritarios.

En palabras de Villarroel: “el gobernador de la provincia [Alberto Weretilneck] sin ponerse ni siquiera colorado, llega a ofrecerle un 1% de aumento a sus trabajadores”, una cifra irrisoria que no alcanza ni para cubrir el costo de un kilo de carne.

Docentes enfermos, descuentos y medicamentos inaccesibles

Uno de los puntos más graves que expuso el secretario general tiene que ver con el sistema de control de licencias médicas, al que calificó de “nefasto” y “deshumanizante”. Según denunció, el mecanismo —basado en inteligencia artificial— provoca que docentes vayan a trabajar enfermos por miedo a no cobrar o perder días. “El compañero está obligado a elegir entre su salud y su salario. Y muchos terminan enfermándose más por no poder acceder a una licencia o por tener que pagar medicamentos que el IPROSS ya no cubre”, explicó.

Villarroel también se refirió a las recientes modificaciones en la ley del IPROSS, que aumentaron el porcentaje de descuento a los trabajadores estatales, mientras la cobertura disminuye notablemente. “Estamos en un sistema perverso. Hay compañeros que prefieren comprarse los remedios por su cuenta, o ni siquiera tratarlos, porque la burocracia es inhumana. Y lo más indignante es que el gobierno publicita el ‘ahorro’ en licencias a costa de nuestra salud”.

Escuelas deterioradas y sin respuesta

Además de la cuestión salarial, el dirigente de UnTER reclamó por el estado edilicio de varias instituciones educativas en la zona, como la ESRN N° 39, el CET N° 12, la escuela primaria N° 251, y la escuela de Sierra Pailemán. Señaló que se han presentado pedidos formales ante la Secretaría de Trabajo para realizar inspecciones, pero la respuesta oficial ha sido nula o insuficiente.

“La imagen de los chicos con las estufas en Pailemán es vergonzosa”, lamentó.

Llamado a la comunidad: “Este reclamo es de todos”

Villarroel insistió en que el reclamo docente no debe entenderse como un tema sectorial, sino como un problema que afecta a toda la sociedad. “El paro no es sólo por un aumento. Es porque un maestro o maestra no puede vivir, no puede enfermarse, y no puede enseñar en condiciones dignas. ¿Qué tipo de educación estamos ofreciendo así?”, se preguntó. En ese sentido, convocó a las familias, a los vecinos y al conjunto de la comunidad a sumarse a la movilización del martes 17 en Viedma y a visibilizar el conflicto.

“Los paros no son un capricho, ni una comodidad. Nos cuestan el doble: en descuentos, en desgaste, en estigmatización. Pero si no peleamos ahora, nos vamos a hundir todos juntos. La salida tiene que ser colectiva, no individual”, subrayó.

Finalmente, el referente sindical hizo una autocrítica: “Quizás nos faltó comunicar más, hablar más claro, explicar por qué es tan grave lo que está pasando. Pero ya no se puede especular más. Este es el momento de plantarse con convicciones claras, sin miedo, sin vergüenza y sin tibiezas”.

