PARO DOCENTE EN RÍO NEGRO: UNTER CONFIRMA MEDIDA DE FUERZA PARA EL 5 Y 6 DE MAYO

Sierra Grande | La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) llevará adelante un paro de 48 horas los días 5 y 6 de mayo, en cumplimiento de lo resuelto por su congreso gremial. Así lo confirmó el secretario general de la seccional Sierra Grande, José Luis Burgos, en declaraciones radiales.

Según explicó, la medida fue definida durante el congreso realizado en Fernández Oro, donde se estableció que, en caso de no ser convocados a una nueva instancia paritaria antes del 30 de abril, se avanzaría con un cese de actividades. “Esta convocatoria no llegó, por lo tanto se determinan y se van a llevar a cabo estos dos días de medidas de fuerza”, indicó.

Burgos señaló que la última propuesta salarial del Gobierno, aplicada con los haberes de abril, fue considerada insuficiente por el gremio. En ese marco, detalló que el pliego de reclamos incluye un salario inicial de dos millones de pesos para el cargo testigo, además de demandas vinculadas a adicionales por zona y condiciones laborales.

Entre los planteos, mencionó el pedido de actualización del adicional por ubicación para Sierra Grande, en función del incremento del costo de vida, particularmente en alquileres. También se incluyó la solicitud de equiparar el porcentaje de zona con otras localidades y la revisión del sistema de auditorías médicas.

El dirigente explicó que estas demandas no fueron incorporadas en su totalidad en la resolución final del congreso, donde se impuso una moción mayoritaria que incluyó la convocatoria al paro. “Nuestra seccional no llevaba medidas de fuerza, sino la continuidad de la negociación paritaria, pero la votación definió esta modalidad de 48 horas”, precisó.

La primera jornada del paro incluirá una movilización provincial hacia el puente que conecta Cipolletti con Neuquén. Desde Sierra Grande, docentes participarán de la actividad tras una convocatoria abierta para organizar el traslado.

En relación con los descuentos por días de paro, Burgos cuestionó la postura del Gobierno provincial, que ratificó la aplicación de deducciones salariales. “Consideramos que el paro es un derecho constitucional y estamos pidiendo la restitución de los días descontados”, afirmó.

Finalmente, el dirigente reiteró que el conflicto se mantiene abierto y que el sector continúa reclamando una nueva convocatoria a paritarias.

Fuente: En este día | Radio Libre