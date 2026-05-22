PARITARIA MUNICIPAL EN SIERRA GRANDE: GREMIOS Y EJECUTIVO PASARON A CUARTO INTERMEDIO HASTA EL 26 DE MAYO

Representantes del Ejecutivo municipal de Sierra Grande y de los gremios UPCN y ATE mantuvieron este jueves 21 de mayo una reunión paritaria en el edificio municipal, donde se analizaron distintos puntos relacionados con la situación laboral y salarial de los trabajadores municipales.

Del encuentro participaron, en representación del Ejecutivo, la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, y el secretario General y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda. Por UPCN estuvieron presentes María García, Gustavo González y Herminia Colihueque, mientras que por ATE participaron la secretaria general Verónica Agustín Pazos, José Mora y Fernanda Román.

Durante la reunión se informó que la paritaria había sido postergada debido a que UPCN no podía asistir en la fecha originalmente prevista.

Entre los temas tratados, los gremios plantearon la necesidad de avanzar en la elaboración de un Convenio Colectivo de Trabajo y en el proceso de pase a planta permanente del personal municipal. Ante este planteo, el Ejecutivo propuso conformar una comisión de trabajo para abordar ambos puntos y fijó el 10 de junio a las 10 horas como fecha de inicio del proceso de pase a planta permanente.

Por otra parte, ATE manifestó un reclamo vinculado a la solicitud de información sobre trabajadores adheridos a medidas de fuerza. Según expresaron representantes gremiales, algunos agentes interpretaron esta situación como un acto de persecución. Desde el Ejecutivo indicaron que únicamente se consultó el nivel de acatamiento a la medida y que no se solicitaron datos identificatorios del personal.

En relación con los agentes becados, la Secretaría de Gobierno informó que aún existen trabajadores bajo esa modalidad y señaló que, en varios casos, la continuidad responde a decisiones adoptadas por los propios agentes.

Además, representantes gremiales solicitaron evaluar la posibilidad de incorporar las horas extras al haber mensual. Desde el Ejecutivo señalaron que la actual distribución de la coparticipación genera el desdoblamiento de esos conceptos y que, por el momento, no es posible avanzar con ese pedido.

También se presentaron reclamos sobre las condiciones edilicias de los espacios de refrigerio utilizados por personal de Servicios Públicos, Cementerio y Museo. El Ejecutivo se comprometió a realizar tareas de reacondicionamiento en esos sectores.

En materia salarial, el Ejecutivo propuso incorporar al último tramo acordado el 23 de abril un incremento adicional del 2,6%, correspondiente al índice de inflación de abril. De esta manera, el aumento total previsto para mayo alcanzaría el 6%, incluyendo el blanqueo de 15 mil pesos y el 3,4% previamente acordado.

Asimismo, se informó que para los haberes de junio, pagaderos en julio, la actualización será automática según el índice IPC de mayo. Para julio se prevé una nueva actualización por IPC junto con el pago del aguinaldo, cuya fecha será definida posteriormente.

La propuesta oficial también contempla para agosto una actualización salarial por IPC y el pago de un bono de 200 mil pesos el 14 de agosto, mientras que para septiembre se prevé otro bono de 200 mil pesos, a abonarse el 18 de septiembre, también acompañado por actualización inflacionaria.

Tras la presentación de la propuesta, ambos gremios solicitaron pasar a cuarto intermedio para consultar a los trabajadores. Las partes acordaron retomar la negociación el martes 26 de mayo a las 8:30 en la sala de situaciones municipal.

Fuente: Por redacción de Pido la Palabra