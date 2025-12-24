PAPÁ NOEL RECORRERÁ SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS CON TECNOLOGÍA GPS PARA SU SEGUIMIENTO EN VIVO

Sierra Grande | En el marco de las celebraciones navideñas, la localidad de Sierra Grande se prepara para una jornada especial dedicada a los más pequeños. Guillermo Benítez, integrante del partido vecinal Renacer, confirmó en diálogo con Radio Libre la realización de una recorrida de Papá Noel que combinará tradición, solidaridad y herramientas tecnológicas de vanguardia.

Un recorrido monitoreado en tiempo real

La actividad está programada para iniciar a las 20:30, teniendo como punto de partida el Cuartel de Bomberos Voluntarios del Barrio Industrial. Según explicó Benítez, la principal novedad de este año es la implementación de un sistema de localización satelital que permitirá a los vecinos conocer la ubicación exacta del trineo.

«Vamos a compartir un enlace y un código QR para que la gente pueda entrar desde sus teléfonos y seguir a Papá Noel en vivo. Habrá un trazado proyectado en el mapa para que las familias no tengan que adivinar por dónde anda y puedan acercarse al punto más cercano», detalló Benítez durante la entrevista.

Esta iniciativa busca optimizar el tiempo de espera de las familias y asegurar que la mayor cantidad de niños y niñas puedan disfrutar del momento, recibir una caramelos preparadas para la ocasión y tomarse la fotografía navideña.

Sierra Grande y Playas Doradas: El itinerario

El operativo contempla una caravana por todos los barrios de Sierra Grande. Sin embargo, debido a la extensión del territorio, el referente vecinal aclaró que no se transitarán todas las calles internas de cada sector, por lo que el uso del mapa interactivo será fundamental para la organización ciudadana.

Posteriormente, la comitiva se trasladará hacia Playas Doradas, donde se prevé el arribo alrededor de las 00:00. Allí, en coordinación con la policía local, se encabezará la tradicional caravana por el balneario. «El Polo Norte vino con toda la tecnología; contamos con sistema Starlink para asegurar que la señal no se pierda y el seguimiento sea efectivo», bromeó Benítez sobre la logística técnica.

Un gesto de cercanía social

Más allá de la logística, Benítez enfatizó el sentido social de la propuesta. El recorrido incluirá paradas significativas, como una visita al CAINA, con el objetivo de llevar un presente a los niños en situación de vulnerabilidad.

«En estos tiempos donde las desigualdades se sienten más, queremos tener un pequeño gesto. La felicidad no debería ser solo consumo; un mimo o una caricia al alma a veces es lo más necesario», reflexionó el dirigente, destacando que el trineo ha sido acondicionado con iluminación y decoración especial para brindar un espectáculo visual de calidad.

Cómo seguir a Papá Noel:

Inicio: 20:30 (Sierra Grande).

Difusión del QR: Se viralizará a través de redes sociales y medios locales minutos antes del arranque. (Alrededor de las 20)

Punto de llegada: Playas Doradas (medianoche).