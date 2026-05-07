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PAMI SIERRA GRANDE ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DEL DR. DANIEL CAMPOY

El trámite puede realizarse en la sede de PAMI ubicada en Calle 4 y Belgrano, en el horario de 7:30 a 12:30 horas.

Redacción 39 minutos ago
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La agencia local de PAMI informó que se encuentra abierta la inscripción al padrón del médico de cabecera Dr. Daniel Campoy para afiliados de Sierra Grande.

El trámite puede realizarse en la sede de PAMI ubicada en Calle 4 y Belgrano, en el horario de 7:30 a 12:30 horas. Desde la agencia indicaron que los afiliados deberán presentarse con DNI y credencial PAMI para completar la inscripción.

Además, señalaron que quienes requieran mayor información pueden acercarse personalmente a la dependencia local.

Fuente: PAMI Sierra Grande

Redacción

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