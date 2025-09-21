PALO DOMADO: ROCK DESDE BENICARLÓ QUE CRUZA FRONTERAS

La presencia del serrano Mauro Donoso como protagonista en el videoclip de “Segunda Capa”, difundido en YouTube, puso en el centro de nuestra escena a Palo Domado, una banda española de rock alternativo que comienza a sumar seguidores dentro y fuera de su país. Desde Pido la Palabra nos acercamos a su historia y a sus integrantes para conocer cómo trabajan y qué los inspira.

Una banda nacida por casualidad

Palo Domado se formó en 2018 en Benicarló (Castellón) de la mano de José Luis Arroyo, “Zelu”, vocalista y guitarrista. Según relató en la entrevista, el grupo nació “por pura casualidad”:

“Yo tenía otra banda, pero se disolvió. Empecé a juntarme a improvisar con amigos y de ahí surgió Palo Domado. Desde entonces seguimos adelante con mucho esfuerzo y amor por la música”, explicó.

El recorrido discográfico comenzó con la maqueta Apariencias (2018), que sirvió como carta de presentación. En 2020 editaron de manera independiente su primer álbum, Venda Negra, grabado en Locus Estudio (Barcelona). Dos años más tarde llegó Miserias & Grandezas (2022), con diez canciones de matices diversos. Hoy la banda trabaja en su tercer disco de estudio, que ya se encuentra en plataformas como Spotify. Palo domado

Hace pocos días, presentaron su nuevo tema “Al otro lado del Edén”, que refuerza la proyección de Palo Domado con un sonido fresco y consolidado dentro de su estilo.

Energía y composición artesanal

El proceso creativo de Palo Domado es sencillo y muy personal. Zelu lo describe como un trabajo casi artesanal:

“Compongo en casa con mi guitarra acústica. Grabo ideas en el móvil y las voy desarrollando como si fueran bocetos. Lo comparo con la ilustración: empiezas con un trazo, lo limpias y lo perfeccionas hasta llegar a la obra final”.

Incluso reveló una anécdota que marca el espíritu de la banda:

“Tanta prisa, nuestra primera canción, la compuse en el pequeño baño de la guardilla de mi casa. Fue ahí donde descubrí que podía escribir canciones que realmente me emocionaran”.

Representados en sus canciones

Consultado sobre qué temas mejor definen a Palo Domado, Zelu mencionó tres títulos que ya están disponibles en plataformas digitales y en YouTube:

De todas, destacó especialmente Segunda capa y Niño perdido, que combinan melancolía y energía:

“Son canciones que sentimos muy representativas y que nos siguen emocionando incluso a nosotros al escucharlas”.

Bonus track:

Una recomendación que va de parte nuestra:

Independencia y profesionalismo creciente

El grupo funciona de manera autogestionada, desde la producción de discos hasta la realización de videoclips:

“No tenemos sello ni discográfica. Yo mismo me encargo del diseño gráfico, de coordinar fotógrafos, actores y videógrafos. Todo lo hacemos con gente cercana y eso lo hace muy especial”, contó Zelu.

La formación actual está compuesta por Luca Varela (guitarra solista), Alberto Arévalo (batería), Pau Ortiz (bajo) y el propio Zelu (voz y guitarra). Si bien todos los integrantes mantienen sus trabajos fuera de la música, la banda avanza con pasos firmes:

“Con los dos últimos discos buscamos un sonido más profesional. Invertimos más en producción y eso nos permitió llegar a nuevas audiencias. Este año sentimos que empezamos a crecer de verdad”.

Proyección internacional

Palo Domado ya se plantea la posibilidad de cruzar fronteras:

“Nos encantaría tocar en Argentina. Creemos que nuestra música podría encajar muy bien allí. Por ahora lo dejamos en manos del destino, pero cada vez vemos más cerca esa posibilidad”.

Mientras tanto, la banda sigue activa en Spotify, donde están disponibles todos los temas: Palo Domado en Spotify. En YouTube juegan con el arte visual, la imagen y sus estrenos: @palodomado. Para seguirlos, Instagram es el punto de encuentro: instagram.com/palo_domado, Así se va consolidando una comunidad que crece a ritmo constante.

Escuchar nota completa:

Fuente: pídolapalabra.com.ar | Narrativa transmedia