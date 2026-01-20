PALEONTOLOGÍA EN LA ARENA: UNA PROPUESTA EDUCATIVA QUE RECORRE LA COSTA ATLÁNTICA

Sierra Grande | La actividad “Paleontología en la arena” se realizó en Playas Doradas con la participación de familias y turistas, en el marco de una propuesta impulsada por el área de Cultura de la provincia de Río Negro y articulada con la Municipalidad de Sierra Grande. La iniciativa combina juego, divulgación científica y recreación en espacios costeros.

La subsecretaria de Turismo de Sierra Grande, Luján Siguero, explicó que la propuesta forma parte de una agenda que no se limita a Playas Doradas. “Es una actividad que se va a replicar en otros puntos de la costa atlántica, además de Playas Doradas, con el objetivo de ampliar el alcance territorial y acercar esta experiencia a más comunidades”, indicó.

Por su parte, Lucas Metelsky, coordinador de la actividad, detalló el funcionamiento de la propuesta. “Primero se selecciona un espacio adecuado de arena, se delimita un perímetro y se entierran réplicas de fósiles varias horas antes. Luego se realiza una charla introductoria para explicar cómo trabaja un paleontólogo y que se trata de un trabajo en equipo”, explicó.

Durante la actividad, niñas y niños utilizan herramientas como pinceles, palitas y espátulas para excavar y descubrir réplicas de fósiles realizadas en impresión 3D. Metelsky aclaró que las piezas corresponden a dinosaurios hallados en la provincia de Río Negro, lo que permite vincular el contenido científico con el territorio. “La idea es que, a través del juego, puedan comprender cómo es el trabajo de investigación científica y relacionarlo con el patrimonio paleontológico provincial”, sostuvo.

La experiencia tiene una duración variable, según la cantidad de participantes y el ritmo del grupo, y se complementa con instancias de intercambio y registro fotográfico. La actividad es gratuita y está pensada para realizarse en espacios abiertos, aprovechando el entorno natural de las playas.

“Paleontología en la arena” se presentó como una alternativa educativa y recreativa dentro de la programación de verano, con continuidad prevista en otras localidades costeras de Río Negro.

La actividad “Paleontólogos en la Arena” es una propuesta lúdico-educativa impulsada por la Dirección de Arte y Comunidad de la Secretaría de Cultura de Río Negro, diseñada para que niñas y niños vivan una experiencia vinculada con la paleontología a través de la búsqueda simulada de fósiles enterrados en la arena utilizando herramientas recreativas. La iniciativa combina elementos de juego, divulgación científica y cultura para promover el interés por el mundo de los dinosaurios y el conocimiento científico de manera accesible y participativa.

Para la experiencia, cada participante dispone de herramientas de excavación y elementos de protección, con réplicas de fósiles elaboradas mediante impresión 3D por el Museo de Ciencias Naturales de la provincia, incluyendo cráneos de especies como Niebla antiqua y Aerotitan sudamericanus, así como huesos representativos de dinosaurios como Antarctosaurus wichmanianus y el esqueleto completo de Buitreraptor gonzalezorum. La dinámica está pensada para realizarse al aire libre, en un contexto familiar, combinando aprendizaje y recreación.

Fuente: En este día | Radio Libre