PAGO DEL 50 % DE LA MAQUINARIA VIAL 0 KM: AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DEL PARQUE VIAL MUNICIPAL

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande confirmó la realización del pago del 50 % del valor total correspondiente a la compra de maquinaria vial 0 km, operación que forma parte de la licitación pública N.º 005/25. La adquisición se financia con recursos del Bono VMOS y se ejecuta a través de distintas empresas proveedoras.

Los pagos efectuados hasta el momento se distribuyen de la siguiente manera:

CORCAM S.A.: $ 84.995.000,00

VIALERG S.A.: $ 244.726.000,00

Luis J. D. Scorza S.A.: $ 95.732.500,00

La inversión contempla la compra de una motoniveladora, una pala cargadora, un camión volcador, un camión regador y un camión recolector. Los equipos, una vez entregados, estarán destinados a tareas de mantenimiento y servicios en el ámbito urbano y rural de la localidad.

La licitación, que incluyó varios ítems y contó con la participación de seis oferentes, se enmarca en el proceso de incorporación de nueva maquinaria vial que la Municipalidad inició a comienzos de este año. El objetivo es dotar al municipio de equipamiento propio para la prestación de servicios públicos.

El pago realizado constituye una etapa administrativa dentro del proceso de adquisición, que continuará hasta completar los desembolsos previstos y la posterior entrega de las unidades.

Fuente: Municipalidad de Sierra Grande.