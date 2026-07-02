PAGO DE HABERES Y PRIMERA CUOTA DEL S.A.C. PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Sierra Grande | La Municipalidad informó que el próximo sábado 4 de julio se acreditarán los haberes correspondientes al mes de junio junto con la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.) para todo el personal de planta permanente y los funcionarios municipales.

De acuerdo con la información oficial, la acreditación se realizará en la misma jornada para ambos conceptos, alcanzando a la totalidad de los trabajadores comprendidos en esas categorías.

La intendenta Roxana Fernández señaló que el cumplimiento de este cronograma responde al trabajo desarrollado por la administración municipal y al compromiso asumido con los empleados.

Con esta medida, el municipio confirmó el calendario de pago previsto para los salarios de junio y la primera cuota del aguinaldo.

Fuente: Municipalidad de Sierra Grande