PADRE RUBÉN LARZÁBAL: «EL DESAFÍO ES CRISTIANIZAR LA NAVIDAD Y NO QUEDARNOS SOLO EN EL CONSUMO»

Sierra Grande | En el marco de las celebraciones por el nacimiento de Jesús, el cura párroco Rubén Larzábal compartió un mensaje de reflexión dirigido a toda la comunidad. En una entrevista radial, el sacerdote destacó la importancia de recuperar el sentido espiritual de la fecha, advirtiendo sobre los riesgos de transformar la festividad en una jornada centrada exclusivamente en los excesos y el consumo material.

Un llamado a la «cristianización» de la fecha

Larzábal hizo hincapié en un concepto central para su comunidad: cristianizar la Navidad. Según el párroco, esto implica que la celebración trascienda el carácter de feriado o de simple reunión social.

«Que no sea solo un medio estar despidiendo el año o juntarnos con la familia, que son cosas buenas, pero que no sea solo eso. Cristianizar es recordar en familia por qué nos juntamos, participar de la misa, la oración y escuchar villancicos», expresó el sacerdote.

Asimismo, cuestionó la tendencia actual de centrar la atención en la comida y la bebida en exceso. «El cumpleaños de Jesús no puede ser un día en el cual nos preparemos para una cantidad de excesos que no nos hacen bien», señaló, invitando a vivir una vida familiar más intensa y profunda.

Solidaridad frente al consumo

Ante la consulta sobre el contrapunto entre la fe y la cultura del consumo, Larzábal fue contundente al afirmar que el mensaje de la Navidad es, por naturaleza, igualitario. «El Niño Dios viene tanto para el rico como para el pobre, para el anciano como para el joven; no hace distinción», recordó.

En ese sentido, instó a aquellos que tienen mayores posibilidades económicas a practicar la empatía y la solidaridad: «Es un llamado a que, si tengo la posibilidad de ayudar a alguien que sé que no puede, me acerque y le lleve un regalo o algo para compartir, para que también esa persona pueda alegrarse del nacimiento de Jesús».

CRONOGRAMA DE MISAS

Para acompañar las festividades, la parroquia ha dispuesto los siguientes horarios de celebraciones litúrgicas:

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena):

19:00 hs: Santa Misa de Nochebuena (Sede Parroquial).

23:30 hs: Misa de Gallo (Sede Parroquial).

Jueves 25 de diciembre (Navidad):

21:00 hs: Santa Misa en la Capilla María Reina de la Paz (Playas Doradas).

Finalmente, el Padre Larzábal envió un saludo de esperanza para el nuevo año 2026, agradeciendo el espacio para difundir la visión de la Iglesia Católica y renovando su compromiso con el acompañamiento espiritual de todos los miembros de la comunidad.