OSVALDO HOLE RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO POR SU TRAYECTORIA EN EL VÓLEY RIONEGRINO

Sierra Grande | El entrenador y referente del vóley de Sierra Grande, Osvaldo Hole, recibió un reconocimiento especial por parte del presidente de la Federación Rionegrina de Vóley (Ferivó), José Vilte, quien hizo llegar una misiva acompañada de un presente en agradecimiento a su extensa labor dentro de la disciplina.

En diálogo con Radio Libre, Hole expresó que la sorpresa lo emocionó profundamente. “Me llena de orgullo y me fortalece, no es en vano todo lo que se ha hecho durante tantos años”, aseguró. Si bien ya no forma parte activa de la Federación ni dirige equipos federados, sostuvo que continúa comprometido con la formación local: “Me debo a mi pueblo y a los chicos de acá. Mientras mi salud me lo conceda, voy a seguir trabajando”.

Una trayectoria ligada a la comunidad

Durante décadas, Hole fue una imagen constante en el polideportivo local, impulsando el vóley en diferentes generaciones. Sobre ese recorrido, señaló que el reconocimiento no es solo personal: “Esto es producto de todos ellos. Para un entrenador, el trofeo más grande es ver delegaciones que se comportan bien, que son educadas, que tienen compromiso y que representan a la localidad”.

Hole también destacó la importancia de haber formado no solo deportistas, sino personas: “Siempre digo que soy un agradecido de la vida de haber tenido los mejores jugadores y, sobre todo, las mejores personas. Eso es lo que más llena el alma”.

El mensaje que acompañó el reconocimiento

La nota enviada por el presidente de la Federación, José Vilte, subraya el valor humano y social construido a través del deporte:

“Contribuiste a que esta federación sea muy grande, siempre con buena voluntad y predisposición para dejar el vóley de Sierra Grande en lo más alto. Muchas generaciones pasaron por vos, y lo más importante es que formaste buenas personas por el bien de tu pueblo. Más allá del reconocimiento, sabés que sos un amigo que me regaló la vida y el vóley”.

Presente y futuro del vóley local

Pese a encontrarse en una etapa distinta, Hole continúa coordinando grupos de base y observa con entusiasmo el crecimiento de las categorías formativas: “Tenemos un lindo grupo Sub 12 que está creciendo a pasos agigantados. Tengo ilusión con ellos, va a ser un gran grupo en el futuro”.

Al cierre, el entrenador resumió su sentir: “Estos reconocimientos son una caricia al alma. Hablan de sostener la memoria y valorar a quienes ayudaron a que la disciplina perdure. Yo solo hice lo que amé hacer”.

