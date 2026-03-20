OPORTUNIDAD DE ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES PARA MAYORES DE 25 AÑOS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El director del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande, Carlos Olmedo, informó sobre la reapertura de una propuesta destinada a personas mayores de 25 años que no hayan completado sus estudios secundarios y deseen acceder a la educación superior.

La iniciativa se enmarca en la resolución 1594/2017 del Ministerio de Educación, que habilita esta vía de ingreso excepcional. Según explicó Olmedo, el programa busca brindar una alternativa a quienes, por motivos laborales, familiares u otras circunstancias, no pudieron finalizar la escuela secundaria pero desean continuar su formación.

“Es una oportunidad única para ingresar como mayor de 25 años e inscribirse en las carreras de Educación Inicial o Educación Primaria”, señaló. Ambas propuestas tienen una duración de cuatro años y otorgan títulos con validez nacional.

El ingreso contempla una instancia de evaluación, tal como lo establece la normativa, aunque el IFDC implementa un sistema de acompañamiento de trayectorias. “No es un instituto excluyente. Hay un equipo de trabajo que acompaña a los aspirantes, recupera saberes previos y aborda contenidos necesarios para la educación superior”, indicó.

Las inscripciones se desarrollan entre el 11 y el 27 del mes en curso. Las personas interesadas pueden acercarse de manera presencial a la sede que funciona en la Escuela N° 60, en el horario de 16 a 22, o completar el trámite a través de la plataforma digital del instituto.

En relación con el inicio de actividades, Olmedo detalló que, una vez finalizado el período de inscripción, se realizará un curso introductorio de corta duración, tras lo cual los estudiantes se incorporarán al calendario académico regular, previsto para los primeros días de abril.

El director también precisó las condiciones de permanencia en esta modalidad: los estudiantes deberán aprobar la totalidad de los espacios curriculares del primer año, aunque podrán avanzar al siguiente nivel con al menos el 50% de los exámenes finales aprobados. “Es una cursada exigente y quien no cumpla con estos requisitos no puede volver a inscribirse por esta vía”, aclaró.

Finalmente, destacó que los títulos obtenidos permiten ejercer la docencia en todo el territorio nacional. “La formación docente en la provincia de Río Negro habilita a trabajar en cualquier lugar del país”, afirmó.

Fuente: En este día | Radio Libre