OPERATIVO MUNICIPAL DE CONTROL A EMPRESAS DEL PROYECTO VMOS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande realizó un operativo de fiscalización y control sobre empresas que prestan servicios en el proyecto VMOS, con el objetivo de verificar el cumplimiento de normativa local, habilitaciones, contratación de proveedores y condiciones de funcionamiento dentro del ejido municipal.

La actividad fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, quien explicó que la intervención se enmarca en las competencias municipales de control y fiscalización sobre las empresas que desarrollan actividades dentro de la jurisdicción. Según indicó, el procedimiento incluyó inspecciones en el lugar, revisión de documentación y relevamiento de servicios directos e indirectos asociados a la operación empresarial.

“El municipio iba a ingresar en función de la parte de control y fiscalización pura y exclusivamente dentro de su ejido municipal, de lo que implica cualquier empresa que va a desarrollar un proyecto y los controles que se requieren”, señaló.

El operativo se realizó con participación de distintas áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Obras, el área de recaudación de la Secretaría de Hacienda y el sector de inspección de comercio. Estas dependencias trabajaron de manera articulada en aspectos vinculados a habilitaciones, registros, tributos y condiciones de prestación de servicios.

Castillo detalló que se inspeccionaron seis empresas contratistas principales y, a partir de ellas, se avanzó en la identificación de subcontratos y servicios tercerizados, como transporte, alojamiento, provisión de insumos, lavaderos y sanitarios. El objetivo fue verificar que dichos servicios cumplan con la normativa vigente y, cuando corresponda, que se utilicen proveedores locales.

“El control incluye no solamente las actividades derivadas propias del proyecto, sino la indagación de todos los servicios indirectos que repercuten en la economía”, explicó.

La funcionaria remarcó que la intervención municipal se sustenta en el alcance territorial del proyecto, ubicado dentro del ejido urbano, y en el ejercicio del poder de policía municipal. En ese sentido, sostuvo que las empresas deben cumplir tanto con la normativa provincial como con la local.

“Más allá de la normativa provincial, está la autonomía que tiene el municipio y la obligación de ejercer el control para garantizar el cumplimiento de la normativa local”, afirmó.

Durante las inspecciones se detectaron situaciones que requieren regularización, por lo que se otorgaron plazos para la presentación de documentación y adecuación a los registros municipales. También se reforzó la exigencia de utilización de servicios habilitados, especialmente en el rubro transporte, por razones de seguridad y cumplimiento normativo.

En relación con la contratación de mano de obra, Castillo indicó que se verificó el cumplimiento de los porcentajes establecidos a nivel provincial y la consulta a registros locales de empleo. Señaló además que, en los casos donde no se encuentra disponibilidad de determinados perfiles, las empresas deben acreditar la búsqueda en el ámbito local.

El balance del operativo fue considerado positivo por el municipio, aunque se anticipó la continuidad de las inspecciones con mayor frecuencia para consolidar el control sobre las actividades vinculadas al proyecto.

Finalmente, la secretaria de Gobierno subrayó que la intervención busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones dentro del ejido municipal y fortalecer la participación de proveedores y trabajadores locales en la actividad económica generada.

Fuente: En este día | Radio Libre