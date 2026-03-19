OPERATIVO DE BÚSQUEDA EN SIERRA GRANDE POR PRÓFUGO VINCULADO A CHUBUT

Sierra Grande – Viedma | La Policía de Río Negro desplegó un operativo de búsqueda en la zona de Sierra Grande tras un alerta emitido por autoridades de Chubut, en el marco de la localización de un prófugo que habría huido hacia territorio rionegrino.

El comisario general Daniel Bertazzo brindó detalles en declaraciones a Radio Libre, en el marco de un reportaje realizado por el periodista Marcelo Zapata en la ciudad de Viedma.

Según indicó, el hecho se originó durante la madrugada cuando efectivos de Chubut reportaron que un vehículo intentó atropellar a personal policial en un control ubicado en el puesto caminero de Rollo Verde, en cercanías de Sierra Grande. El rodado se dio a la fuga en dirección a esa localidad.

Posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado a pocos kilómetros del lugar, lo que motivó el inicio de un operativo de búsqueda en la zona. De acuerdo con Bertazzo, el procedimiento se vincula con la fuga de una persona condenada en 2024 por homicidio en Chubut, quien se habría evadido de un hospital en Trelew.

Ante esta situación, se dispuso un despliegue conjunto entre fuerzas de ambas provincias. La Policía de Río Negro envió grupos especiales, personal de las unidades de Sierra Grande y Playas Doradas, y drones para tareas de rastrillaje. En paralelo, la Policía de Chubut anunció el traslado de canes especializados para reforzar la búsqueda.

El operativo se concentra en áreas rurales y caminos vecinales que funcionan como alternativa a la Ruta Nacional 3, incluyendo sectores como Arroyo Ventana, Los Berros y Cona. Las autoridades indicaron que estas zonas presentan características que podrían haber facilitado la evasión.

Bertazzo detalló que alrededor de 70 efectivos ya se encuentran trabajando en el lugar, con refuerzos adicionales provenientes de Viedma. Asimismo, Gendarmería Nacional se mantiene en estado de alerta en el puesto caminero donde se registró el incidente.

El despliegue de seguridad se extenderá hacia Punta Colorada y la villa marítima de Playas Doradas, zonas que registran tránsito en la actualidad. Las autoridades indicaron que el operativo continúa en desarrollo y que se evaluarán los resultados de las tareas en curso.

Fuente: En este día | Radio Libre