ODARDA RECORRIÓ INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SIERRA GRANDE Y ANTICIPÓ PEDIDO DE MAYOR PRESUPUESTO

Sierra Grande | La legisladora provincial Magdalena Odarda visitó Sierra Grande y realizó un extenso recorrido por diversas instituciones educativas y sociales. En declaraciones a Radio Libre, destacó la importancia de observar la situación escolar “de primera mano” y adelantó que impulsará pedidos de informes y planteos en la Legislatura para que se destinen mayores recursos al sistema educativo local.

Odarda explicó que la recorrida incluyó escuelas primarias, secundarias y de adultos, así como establecimientos de Playas Doradas. “Queríamos ver cómo están las escuelas y lo que necesita la comunidad educativa. También conocer los avances y logros de cada institución”, señaló.

Entre los puntos relevados, la legisladora indicó la necesidad de mejorar la infraestructura y garantizar insumos básicos. Mencionó, por ejemplo, la falta de equipamiento en los talleres de la Escuela de Adultos N° 26, donde “hay casi 200 estudiantes y no cuentan con computadoras ni herramientas para los cursos”. También señaló que la orientación en Ciencias Naturales del SEM 39 requiere que el laboratorio sea equipado adecuadamente.

Asimismo, advirtió sobre el faltante de alimentos enviados a los establecimientos. “Hubo casos donde se informó que llegó menos azúcar de la que estaba prevista. Vamos a pedir informes para que se garantice el suministro de alimentos, tanto frescos como no perecederos, en tiempo y forma”, afirmó.

Odarda anticipó que presentará estos reclamos en la discusión del presupuesto provincial. “Vamos a llevar todas estas demandas a la Legislatura. La educación pública debe ser gratuita y de calidad, y para eso se necesitan recursos”, sostuvo.

Durante su visita, también entregó reconocimientos legislativos al emprendimiento apícola “La Retama” y al ballet folclórico “Dejando Huellas”. En relación al sector productivo de las chacras locales, manifestó preocupación por la falta de agua para los pequeños productores y anunció gestiones ante el Departamento Provincial de Aguas.

“Es necesario visibilizar el esfuerzo que hace la comunidad educativa, cultural y productiva de Sierra Grande. Vamos a acompañar estas demandas para que se puedan resolver”, concluyó.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.