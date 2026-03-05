OBRAS EN PLAZA SAN MARTÍN Y NUEVOS LOTES: ANUNCIOS EN LA APERTURA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sierra Grande | En el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, la intendenta Roxana Fernández anunció el inicio de una intervención integral en la Plaza San Martín y presentó avances en la política de acceso a la tierra a través de nuevos loteos y procesos de recuperación de terrenos.

La jefa comunal señaló que el proyecto para la Plaza San Martín ya se encuentra elaborado y presentado, y que la obra contempla la renovación completa del sistema eléctrico e iluminación, además de la incorporación de nuevos juegos infantiles.

Fernández explicó que el actual sistema de iluminación del espacio público “data de hace más de 40 años” y que presenta fallas recurrentes debido al desgaste de la infraestructura. En ese sentido, indicó que las reparaciones parciales no resultan efectivas ante el deterioro de las instalaciones.

“Puede ser que vayamos con los eléctricos de la municipalidad, arreglan, cambian la lámpara y la dejan funcionando, pero la primera lluvia colapsa todo”, expresó.

Según detalló, el proyecto prevé una intervención integral que permita resolver de forma definitiva el sistema eléctrico y avanzar en mejoras del espacio. La obra también incluirá la instalación de juegos adquiridos recientemente por el municipio, entre ellos equipamiento inclusivo.

La intendenta planteó además la necesidad de reforzar el cuidado de los espacios públicos y de las inversiones que se realizan en ellos. “Tenemos que cuidar lo que es de todos. No hay recurso que alcance si en lugar de avanzar con obras nuevas estamos permanentemente reparando lo que se rompe”, señaló.

Durante su discurso también informó sobre avances en la política de acceso a la tierra. En ese marco, indicó que el Concejo Municipal ya aprobó un fraccionamiento de 31 lotes en el sector de Villa Esparza, que se integrará al área comprendida entre la plaza recientemente remodelada y otros espacios de la zona.

La iniciativa tiene carácter social y apunta a facilitar el acceso a terrenos para vecinos que actualmente no cuentan con un lote donde construir su vivienda o que enfrentan dificultades vinculadas al alquiler.

Fernández explicó que el desarrollo de estos lotes requerirá la ejecución de infraestructura básica. En ese sentido, recordó que uno de los lineamientos del gobierno municipal es que los terrenos se entreguen con servicios.

Asimismo, informó que existen otros proyectos en desarrollo que prevén la generación de 115 nuevos lotes distribuidos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el barrio 25 de Mayo y Playas Doradas.

La intendenta también ratificó la continuidad de la política de recuperación de terrenos mediante el sistema de caducidad previsto en la normativa vigente. Según explicó, el procedimiento se aplica en casos en los que propietarios no han cumplido con los plazos establecidos para el uso o desarrollo de los lotes.

Indicó que la medida se orienta especialmente a terrenos adquiridos por personas que no residen en la localidad y cuyos plazos de prórroga ya fueron otorgados en gestiones anteriores.

“Tenemos la obligación, ante la necesidad de tierra para nuestra gente, de recuperar esas tierras bajo el imperio de la norma”, afirmó.

Fuente: En este día | Radio Libre