OBRA HOMENAJE A MARIO TOCONÁS: UN CUADRO ÚNICO REALIZADO CON LUPA Y SOL

Sierra Grande | El artista sierragrandense Roberto “Tato” Lusarreta presentará esta tarde una obra en homenaje a Mario Armando Toconás, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017. El homenaje será inaugurado a las 19:30 en la esquina de Bahía Blanca y Conrado Villegas, en Sierra Grande.

En diálogo con Radio Libre, Lusarreta explicó que la pieza consiste en un cuadro de 2 metros 40 por 1 metro 20, trabajado íntegramente con una técnica artesanal que combina luz solar y lupa. “Toda la parte negra que se ve está quemada con la lupa y el sol”, señaló el autor, quien destacó la complejidad y paciencia que requiere este método.

El trabajo demandó cerca de 160 horas de exposición al sol, lo que implicó una labor sostenida durante varios días. “Había que sacar la madera al aire libre, acomodarla de modo que me diera el sol en la espalda, y así ir quemando los trazos”, contó Lusarreta.

El artista utiliza dos lupas de vidrio: una de gran tamaño, heredada de su abuelo, para las áreas amplias, y otra más pequeña para los detalles finos. “Es una técnica poco común, casi nadie la usa en este tipo de obras grandes”, precisó.

Además, el cuadro contará con un código QR que permitirá a los visitantes conocer el significado de cada parte de la obra y el proceso detrás de su creación. “La idea es que la gente pueda entender el trabajo, el simbolismo y el homenaje que representa”, explicó Lusarreta.

El acto de inauguración se enmarca en un sentido reconocimiento al submarinista Mario Armando Toconás, nacido en Jujuy pero criado en Sierra Grande, donde forjó su identidad y sus valores.

Fuente: En este día | Radio Libre.