NUEVO SUBSECRETARIO DE DEPORTES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El miércoles por la tarde, Nicolás Amed asumió oficialmente como subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande. El joven entrenador, que llegó a la ciudad hace tres años y desarrolló su carrera en el ámbito del fútbol local, fue convocado por la intendenta Roxana Fernández para ocupar este rol clave, especialmente de cara a la intensa temporada de verano que se aproxima.

En diálogo con la radio local, Amed repasó brevemente su trayectoria. Proveniente de El Maitén, Chubut, arribó a Sierra Grande buscando trabajo y la posibilidad de continuar sus estudios vinculados al deporte. Su camino lo llevó rápidamente al Deportivo Sierra Grande, donde comenzó a dirigir categorías juveniles hasta llegar a la primera división. Paralelamente, sumó capacitaciones y cursos que lo acercaron a la gestión deportiva.

“Es un paso muy importante. Sé que es un desafío nuevo y tengo mucho por aprender, pero estoy dispuesto a crecer y a aportar todas las ideas posibles”, señaló Ahmed respecto a su desembarco en la función pública.

Primeros pasos y planificación para el verano

A horas de haber asumido, Amed ya inició reuniones con referentes deportivos locales para organizar el calendario de actividades de enero y febrero. “La temporada de verano demanda mucha planificación. Empezamos a dialogar con quienes trabajan en diferentes disciplinas para ver qué eventos podemos confirmar y qué propuestas sumar”, explicó.

Entre las actividades tradicionales se encuentran las recreativas en el predio de la casita de deportes, además de competencias y encuentros que cada año convocan a vecinos y turistas en Playas Doradas y la ciudad.

Consultado sobre la conformación de su equipo de trabajo, destacó que el recibimiento fue muy positivo. “A la mayoría ya los conocía por mis trabajos anteriores en el deporte local. Me encontré con un grupo consolidado y eso facilita todo”, expresó.

Relación con el Deportivo Sierra Grande

Sobre su continuidad como entrenador del club que lo vio crecer profesionalmente, Amed aclaró que aún no hay definiciones. “El torneo terminó y recién habrá actividad en abril. Todavía no hablamos del tema”, dijo.

Un desafío cargado de expectativas

Con una agenda amplia que incluirá eventos y propuestas habituales del verano serrano, Amed aseguró que su objetivo principal es “ordenar, potenciar y acompañar” el desarrollo deportivo de la ciudad.

“Estoy agradecido por la confianza de la intendenta Fernández y por el apoyo de quienes ya están trabajando en el área. Ahora toca poner manos a la obra”, cerró.

La comunidad deportiva aguarda los primeros anuncios oficiales mientras la nueva gestión se organiza para afrontar una de las temporadas más activas del año.