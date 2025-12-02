NUEVO SUBSECRETARIO DE DEPORTES ASUMIRÁ ESTE MIÉRCOLES

Después de varias semanas de incertidumbre tras la renuncia del profesor Héctor Gaitán al frente de la Subsecretaría de Deportes Municipal, finalmente se conoció que este miércoles asumirá en el cargo Nicolás Amed, reconocido en el ámbito deportivo local por su estrecha vinculación con el Club Deportivo Sierra Grande, donde se desempeña como director técnico del primer equipo de fútbol.

La designación de Amed se venía barajando en las últimas semanas, mientras el Ejecutivo analizaba distintos perfiles para encabezar un área clave, especialmente en un año cargado de actividades, competencias y proyectos vinculados al deporte comunitario.

Fuentes municipales confirmaron que la asunción se realizará de manera oficial a mitad de semana, aunque evitaron brindar mayores detalles sobre el acto. Además, no se descarta que en los próximos días haya nuevos movimientos dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Municipal, lo que podría derivar en más cambios y reacomodamientos en diferentes áreas.

La salida de Gaitán había dejado un vacío significativo en la conducción deportiva local, por lo que la llegada de Amed buscará otorgar continuidad a los programas ya iniciados y, al mismo tiempo, imprimir un sello propio a la gestión.

Por redacción de Pido la Palabra.