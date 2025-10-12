NUEVAS PERSPECTIVAS DEL TURISMO: UN ENCUENTRO PARA REPENSAR EL DESARROLLO LOCAL

Sierra Grande | La técnica en Turismo Gladys Antonio, en diálogo con Radio Libre, destacó la importancia de esta propuesta que busca fortalecer la mirada integral del turismo y su impacto en las economías regionales. “Se trata de analizar dónde se encuentra el turismo con el deporte, lo socioeconómico y lo cultural. Son conceptos que parecen aislados, pero que en realidad confluyen en un mismo objetivo: el desarrollo local”, explicó.

El encuentro contará con las disertaciones de la licenciada en Turismo Andrea Marín y el periodista especializado Julio Isidro Pérez, ambos con amplia trayectoria en la actividad. Según Antonio, los expositores “han recorrido la provincia observando las particularidades de cada localidad, y en esta oportunidad llegan a Sierra Grande para compartir su experiencia y reflexionar sobre el potencial turístico del lugar”.

La técnica señaló además que el turismo actual “ya no se centra en lo masivo, sino en las experiencias personales”. En ese sentido, resaltó que actividades como la gastronomía, el trekking, la pesca o el turismo rural son formas de vincular el cuerpo, la mente y el entorno natural, generando experiencias que fortalecen la identidad local y diversifican la economía.

Antonio también enfatizó la necesidad de profesionalizar la actividad: “El turismo se nutre en gran parte del sector privado, pero requiere del acompañamiento del Estado y del trabajo de profesionales que garanticen seguridad, legalidad y calidad en los servicios”.

La convocatoria está abierta a prestadores turísticos, emprendedores, docentes, estudiantes, y a todas las personas interesadas en conocer y debatir sobre las nuevas formas de abordar el turismo como una actividad transformadora.

El encuentro “Nuevas Perspectivas del Turismo como Fenómeno Socioeconómico, Cultural y Deportivo” se desarrollará el lunes 13 de octubre, a las 11 horas, en el Centro Integrador Comunitario del barrio 25 de Mayo. La participación es libre y gratuita.

Fuente: En este Día | Radio Libre.