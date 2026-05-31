NUEVA VELADA BOXÍSTICA EN SIERRA GRANDE: CONFIRMAN 12 PELEAS PARA EL 13 DE JUNIO

Sierra Grande | Una nueva velada boxística se desarrollará el próximo 13 de junio en el Polideportivo Municipal de Sierra Grande. La actividad comenzará a las 22 horas y contará con un programa que incluirá exhibiciones y alrededor de 12 peleas amateurs.

El organizador del evento, Miguel “Mosquito” Morón, informó en Radio Libre que inicialmente estaban previstas diez peleas, aunque durante los últimos días se sumaron nuevos combates, ampliando la cartelera.

Según explicó, la programación contempla tres exhibiciones, ocho peleas preliminares y los combates de semifondo y fondo. Participarán boxeadores provenientes de Sierra Grande, Puerto Madryn, General Conesa, Río Colorado y Rawson.

Morón señaló que la organización trabaja para garantizar el desarrollo del espectáculo deportivo y destacó el crecimiento de la actividad en la ciudad tras los eventos realizados durante el último tiempo. En ese sentido, indicó que se incorporaron nuevos jóvenes a los entrenamientos en los gimnasios locales.

La pelea principal de la noche enfrentará a representantes de Puerto Madryn y General Conesa. En tanto, el combate de semifondo tendrá participación de una boxeadora local frente a una rival de Puerto Madryn, en una revancha de un enfrentamiento anterior.

Además, parte de la cartelera estará compuesta por revanchas solicitadas luego de combates disputados en otras localidades de la región.

El evento contará con fiscalización de autoridades vinculadas a la actividad boxística provincial. También habrá servicio de buffet y presencia policial durante la jornada.

Las entradas tendrán un valor de 10.000 pesos y se venderán únicamente en puerta.

Desde la organización remarcaron que se trata de una propuesta abierta al público y orientada a la participación de las familias, con el objetivo de promover la práctica deportiva y acercar el boxeo a la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre