NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA PLAYAS DORADAS EN LA TEMPORADA 2025–2026

Sierra Grande | Playas Doradas contará este verano con una serie de mejoras clave para reforzar los servicios al visitante y acompañar el crecimiento del balneario. La intendenta Roxana Fernández anunció que la Municipalidad de Sierra Grande avanza con la instalación de dos nuevos módulos sanitarios y una nueva oficina de atención e informes, inversiones que ya se encuentran en ejecución para garantizar su funcionamiento durante la temporada 2025–2026.

Fernández destacó que las obras forman parte de un plan integral de ordenamiento y modernización impulsado por el Ejecutivo municipal. “Estamos avanzando en infraestructura esencial para acompañar el desarrollo de Playas Doradas. La instalación de sanitarios nuevos y una oficina de servicios será una de las novedades para la temporada 2025 y 2026”, afirmó al remarcar la necesidad de ofrecer mayor comodidad y seguridad a una villa que mantiene un crecimiento turístico sostenido.

La jefa comunal subrayó además que estas inversiones se suman a otras iniciativas en marcha, como obras de gas, electrificación y puesta en valor de espacios públicos. “Playas Doradas está creciendo y requiere infraestructura acorde. Nuestro objetivo es brindar servicios turísticos de calidad en un entorno ordenado”, señaló.

Avance de las obras: sanitarios permanentes y oficina turística

El secretario de Servicios Públicos, Gaspar “Tino” Siguero, confirmó que durante el fin de semana comenzó la instalación del primer cuerpo de baños, adquirido mediante el Fondo VMOS, al igual que la nueva oficina de informes turísticos.

Siguero precisó que esta infraestructura representa un avance histórico para el balneario: “Por primera vez el municipio contará con sanitarios y oficina de turismo propios. Siempre alquilábamos, y el costo era muy alto. La compra es más conveniente y nos permite dejar instalaciones definitivas”.

Sanitarios accesibles y con instalaciones completas

El primer módulo sanitario fue ubicado en el mismo sector utilizado en la temporada anterior. Incluye baños para mujeres, varones y un sanitario accesible para personas con discapacidad. Las unidades fueron construidas especialmente para el municipio con materiales de mayor durabilidad.

Durante los próximos días se realizarán las conexiones de energía eléctrica, agua y red cloacal, dejando la estructura completamente operativa. El segundo módulo se encuentra aún en etapa final de construcción y será entregado próximamente.

Una nueva oficina de informes en el acceso a la villa

También llegó el módulo que funcionará como oficina de informes turísticos, ubicado antes de la rotonda principal de acceso a Playas Doradas. La estructura es desplegable para ofrecer mayor superficie de atención y estará a cargo del personal de Turismo. Además, podrá utilizarse para operativos de Policía o Tránsito.

“Queremos mejorar la imagen del ingreso a Playas Doradas y dejar de alquilar espacios. Esta oficina será propia, amplia y visible”, destacó Siguero.

Inversión y financiamiento

El secretario general y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda, confirmó los montos destinados a cada estructura, financiados íntegramente mediante el Fondo BEMOS:

Módulo sanitario de guardavidas: $23.459.500

Módulo sanitario gastronómico: $23.459.500

Oficina de informes turísticos: $31.895.610,96

Sepúlveda remarcó que la inversión busca optimizar los recursos municipales, reducir gastos recurrentes de alquiler y dotar a Playas Doradas de infraestructura estable y de uso permanente.

Preparativos para la temporada

Las tareas se complementan con la colocación reciente de contenedores en distintos sectores del balneario, en el marco del plan de limpieza previo a la temporada. Desde el municipio invitaron a los vecinos a continuar acompañando el mantenimiento de sus frentes y lotes.

Con estas obras en marcha, las autoridades aseguraron que Playas Doradas iniciará la temporada estival con servicios renovados, mayor infraestructura y mejores condiciones para residentes y turistas.

