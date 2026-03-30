NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LOS JABALÍES DEFINE OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DEL CLUB

Sierra Grande | El club de rugby Los Jabalíes inició una nueva etapa institucional con la conformación de su comisión directiva, encabezada por Mario Sayueque, quien expuso los principales objetivos de la gestión en diálogo con Radio Libre.

Según indicó, el inicio del ciclo 2026 está marcado por la incorporación de nuevas propuestas y la intención de consolidar el crecimiento del club. En ese sentido, señaló que el propósito es fortalecer la estructura institucional y generar condiciones para ampliar la participación deportiva, especialmente en competencias dentro de la provincia y en el ámbito de la Unión del Valle del Chubut.

Uno de los ejes centrales de la gestión es la mejora de la infraestructura del predio ubicado en Sierra Vieja. Sayueque explicó que se trabaja en proyectos vinculados al mantenimiento de la cancha y en la búsqueda de recursos propios, como la perforación para abastecimiento de agua, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la actividad deportiva.

Además, destacó que el espacio del club cumple una función social en la comunidad, ya que es utilizado para distintos eventos y actividades. En ese marco, se impulsa un esquema de socios que incluya beneficios concretos, como el acceso preferencial al uso de las instalaciones y convenios con servicios locales.

En relación con la organización interna, la comisión directiva está integrada por miembros históricos y nuevos participantes, con la intención de promover la continuidad institucional. Sayueque mencionó que se busca incorporar a jóvenes en roles de gestión y formación deportiva.

En el plano deportivo, las actividades ya comenzaron. El club cuenta con categorías infantiles, juveniles y la participación de jugadores veteranos. La convocatoria inicial se realizó a través de redes sociales y continuará con acciones en establecimientos educativos para ampliar la base de jugadores.

Los entrenamientos se desarrollan los sábados desde las 15 horas en la cancha de Sierra Vieja. A medida que aumente la cantidad de participantes, se prevé sumar prácticas durante la semana, principalmente los días martes y jueves, en horarios a definir. También se realizan gestiones para disponer de espacios alternativos cercanos al polideportivo local.

Respecto al predio, el dirigente informó que se encuentran en proceso administrativo para regularizar su situación y avanzar en la delimitación del espacio, con el objetivo de garantizar su uso a largo plazo.

Finalmente, Sayueque señaló que la gestión apunta a consolidar un club con proyección deportiva y presencia comunitaria, mediante acciones sostenidas en infraestructura, formación y organización institucional.

Fuente: En este día | Radio Libre