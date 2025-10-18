NOCHE DE GRATITUD Y FE EN SIERRA GRANDE: UNA CONVOCATORIA A BENDECIR Y CONSTRUIR CIUDAD

Sierra Grande | En el marco del 122º aniversario de Sierra Grande, se llevó a cabo anoche la Noche de Acción de Gracias, un encuentro organizado por el Consejo Pastoral de la ciudad. La actividad, realizada en el gimnasio Vuta Mahuida, reunió a autoridades, vecinos y representantes de distintas iglesias en un espacio de reflexión, fe y agradecimiento.

Durante una entrevista con Radio Libre, Mellado destacó el sentido de la jornada:

“Queremos bendecir la ciudad y ser parte de la fiesta. La Noche de Acción de Gracias es una oportunidad para poner a Sierra Grande en las manos de Dios y reconocer su amor y su guía sobre cada institución y cada familia”, expresó.

El pastor explicó que esta celebración, similar a un Tedeum, tiene como fin “bendecir a las autoridades, empresas, instituciones educativas y de salud, y a toda la comunidad”, recordando que el eje central de la actividad es la unidad y el agradecimiento colectivo.

“Creemos firmemente en la voluntad del Padre Celestial, en su amor que siempre busca bendecir nuestras vidas. Nuestro deseo es transmitir ese amor, que la ciudad crezca en paz, en trabajo y en fe”, sostuvo Mellado.

El líder pastoral también reflexionó sobre la realidad de la localidad y el momento que atraviesa Sierra Grande:

“Hoy hay oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Es tiempo de dejar la queja y mirar la ciudad con esperanza. Bendecir no es solo decir palabras, es actuar: embellecer nuestras casas, cuidar nuestros espacios, transformar desde el amor de Dios”.

Asimismo, Mellado destacó el valor del Consejo Pastoral como espacio de encuentro entre las distintas iglesias evangélicas locales, con una invitación abierta a todas las congregaciones y vecinos:

“No es necesario ir a una iglesia para estar cerca de Dios, pero en la iglesia aprendemos a amar como Él ama. Agradecer y bendecir es un camino de fe, y todos están invitados a recorrerlo”.

La Noche de Acción de Gracias marcó así el inicio espiritual de los festejos por el aniversario de Sierra Grande, con un mensaje centrado en la fe, la unidad y la esperanza como pilares para seguir construyendo comunidad.

Fuente: En este Día | Radio Libre.