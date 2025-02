“NO SIRVE DE NADA QUE NUESTRA PROVINCIA SEA NÚCLEO DE INVERSIONES SI ESO NO TRAE APAREJADO DESARROLLO Y BIENESTAR”, SEGÚN MATZEN

El Gobierno de Río Negro exigió a las empresas Techint, Sacde e YPF el cumplimiento de la normativa que establece la contratación de mano de obra local para el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Sur. Tanto el gobernador Alberto Weretilneck como el vicegobernador Pedro Pesatti manifestaron que, de no respetarse este compromiso, las obras podrían ser paralizadas.

En este contexto, la legisladora radical Lorena Matzen expresó su preocupación por el impacto que este incumplimiento tiene sobre las comunidades de la provincia. “No sirve de nada que nuestra provincia sea núcleo de inversiones si eso no trae aparejado desarrollo y bienestar para nuestros ciudadanos. Es necesario que se respeten las pautas. Que los beneficios sean para los vecinos y para el crecimiento de nuestros pueblos”, manifestó la presidenta del bloque radical.

Matzen respaldó la postura del gobernador y enfatizó en la necesidad de hacer cumplir los acuerdos preestablecidos. “Coincido con el gobernador Weretilneck. Tenemos que garantizar el cumplimiento de las normas. El compromiso era de un 80% de mano de obra local. Están en falta, el gobierno provincial comprobó que menos del 30% de los trabajadores son de Río Negro”, aseguró la legisladora.

Asimismo, advirtió sobre los efectos negativos de la contratación de personal de otras provincias. “La llegada de gente de afuera genera problemas con los alquileres y con la provisión de servicios. Eso no sucede si se toman obreros locales”, agregó.

Finalmente, Matzen remarcó la importancia de honrar los compromisos asumidos para garantizar el desarrollo de la provincia. “Las normas y los acuerdos son para honrarlos. Si no dan empleo ni compran insumos en nuestras pymes, no hay desarrollo local. Debemos defender a Río Negro”, concluyó.

Relacionado