NEGRI RECONOCIÓ QUE EL CONCEJO MUNICIPAL INCUMPLIÓ LA CARTA ORGÁNICA AL NO TRATAR EL PRESUPUESTO 2026

Sierra Grande | El presidente del Concejo Municipal de Sierra Grande, Carlos Negri, sostuvo que el deliberativo incumplió la Carta Orgánica al no tratar antes del 1 de diciembre el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo municipal. El documento, que según explicó “sí fue trabajado en comisiones y con participación de los secretarios”, nunca llegó a una votación de aprobación o rechazo.

“La Carta Orgánica es clarísima respecto a los plazos. Esto se debía haber tratado antes del 1 de diciembre, y no ocurrió. Se intentó llevarlo al recinto, pero la mayoría decidió no dar tratamiento”, afirmó Negri, visiblemente molesto por la situación institucional. Al hablar de la mayoría se refiere a la alianza formada por parte de las concejales del peronismo, Liliana Gauna y Valeria Cayuqueo, de la Libertad Avanza, Nadia Arbaizar y la vecinalista, Judith Campero.

Negri remarcó que la falta de tratamiento no perjudica a un partido político sino a la comunidad:

“Hoy la población no sabe qué impuestos va a pagar, qué obras se van a hacer ni cómo se proyecta el año 2026. El presupuesto establece absolutamente todo, y hoy la comunidad está a ciegas”.

A pesar de los intentos del oficialismo para ingresar el proyecto en la última sesión, el presidente del Concejo indicó que los votos no acompañaron y calificó esta actitud como “una imposición de la mayoría que decide sobre toda la población”.

Qué puede pasar en diciembre

Consultado sobre los pasos a seguir, Negri reconoció que diciembre será un mes cargado de trabajo.

“Quedan cerca de 30 días y en teoría dos sesiones más. Hay muchos proyectos pendientes y el presupuesto es uno de ellos. Tendremos que sentarnos con el Ejecutivo para encontrar una salida”, anticipó.

Ante la falta de aprobación dentro del plazo, podría aplicarse una prórroga del presupuesto anterior, lo que obligaría a enviar cada movimiento presupuestario nuevamente al Concejo. “Eso aumenta la carga de trabajo y complejiza la gestión”, advirtió.

Un Concejo bajo la lupa

La falta de tratamiento del Presupuesto 2026 y la interpelación al secretario de Hacienda colocan al Concejo Municipal en el centro del debate público. Negri, como presidente del cuerpo, asumió la responsabilidad institucional y llamó a dar explicaciones claras a la ciudadanía:

“La gente merece claridad. No podemos permitir que la norma máxima del municipio sea vulnerada”.

Mientras tanto, el futuro del Presupuesto 2026 sigue siendo incierto, y las próximas semanas serán decisivas para encauzar la situación legal e institucional del municipio.

Fuente: Radio Libre | En este día.