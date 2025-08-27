NEGRI: “EL TRABAJO SOBRE LA NOCTURNIDAD REQUIERE DIÁLOGO Y CONSENSO CON TODOS LOS SECTORES”

Sierra Grande | En declaraciones a Radio Libre, Negri explicó que el tratamiento del proyecto de ordenanza sobre nocturnidad viene desarrollándose desde el año pasado, con instancias de participación que incluyeron a estudiantes, empresarios y fuerzas de seguridad.

“Lo importante es que fue la mayoría de los locales con actividad nocturna los que participaron. Los escuchamos, nos dieron su visión y eso nos genera más cosas para mejorar”, señaló.

El presidente del Concejo aclaró que la ordenanza apunta a regular la seguridad en los espacios nocturnos, contemplando la obligación de contar con efectivos policiales o seguridad privada. Sin embargo, reconoció que la disponibilidad de personal es limitada:

“Si sacamos la cuenta de la cantidad de locales nocturnos y lo que implicaría cubrirlos, hoy los efectivos no alcanzan. Es como la frazada corta”, graficó.

Próximos pasos

Negri adelantó que su expectativa es poder implementar la ordenanza “antes de la primavera, previo al verano”, con especial foco en la regulación de la actividad en Playa Doradas.

“Este proyecto es un desafío, lleva su tiempo porque buscamos un equilibrio: no perjudicar a un sector para beneficiar a otro”, explicó.

Fuente: Radio Libre | En este día.