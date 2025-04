«NECESITAMOS UN PERONISMO UNIDO, VALIENTE Y COMPROMETIDO CON LA DEFENSA DE RÍO NEGRO», DIJO MARTÍN DOÑATE EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En el marco de una visita a la localidad de Sierra Grande, el senador nacional Martín Doñate encabezó una intensa agenda acompañado por referentes del Partido Justicialista, entre ellos el consejero local, Mauro Tamburrini, la concejala Valeria Cayuqueo y el ex concejal, Marcos Boiocchi. En una entrevista brindada a una radio local, Doñate se refirió a los principales desafíos del peronismo, la crítica situación económica del país y la necesidad de defender los intereses de Río Negro ante un gobierno nacional que calificó como “ajeno a las necesidades del interior profundo”.

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la necesidad de reconstruir el peronismo desde la unidad y con una propuesta política actualizada, que represente a todas sus expresiones. “Tenemos que construir una herramienta política a la altura de las nuevas demandas. No se trata de nombres propios, sino de un proyecto que dé respuestas a una sociedad golpeada y desencantada”, expresó. A su vez, llamó a la renovación generacional, pero con conducción clara, “sin recurrir a fórmulas que ya fracasaron”.

Doñate también habló sobre su vínculo con el gobernador Alberto Weretilneck, destacando que, si bien han compartido luchas en el pasado, como el impulso al oleoducto de Vaca Muerta hacia Sierra Grande, hoy observa un distanciamiento preocupante. «Le pedimos al gobernador que no entregue nuestras represas hidroeléctricas. Votar leyes como el RIGI o dejar pasar el DNU 70/2023 fue un error estratégico y una muestra de sumisión frente al gobierno de Javier Milei», señaló con firmeza.

En ese sentido, el senador fue especialmente crítico con la gestión nacional, a la que acusó de llevar adelante un “plan de entrega de soberanía” y de aplicar un ajuste “sin planificación y sin sensibilidad social”. «Milei no conoce el interior ni lo ama. No se puede gobernar lo que no se comprende. No hay un solo beneficio concreto para Río Negro tras acompañar sus leyes», denunció.

A propósito del RIGI, Doñate advirtió que representa un modelo extractivista donde “las grandes empresas extranjeras se llevan todo sin dejar nada en el país, ni siquiera pagan impuestos locales”. Y agregó con dureza: «Nos han convertido en una servidumbre de paso para llevarse la riqueza de Vaca Muerta, mientras nuestras localidades, como Sierra Grande, no ven los frutos de esa explotación».

En cuanto a su propuesta de futuro, el senador defendió una visión soberana y desarrollista del Estado, planteando una nueva estatalidad que abarque desde la educación hasta la producción de alimentos. “Tenemos que animarnos a crear una empresa nacional de alimentos. Si mandamos satélites al espacio, ¿cómo no vamos a poder hacer un paquete de fideos barato?”, ejemplificó, denunciando el control oligopólico de productos básicos.

Doñate también hizo foco en la necesidad de reformar el sistema judicial y en modernizar el sistema educativo: “Necesitamos que la inteligencia artificial, la robótica y la informática estén en la currícula. Hoy, la escuela no está preparando a los chicos para el mundo que ya llegó”.

En un tramo final de la entrevista, volvió a reafirmar su rechazo a la política económica de Milei y la reciente toma de deuda externa: “No vamos a reconocer esta deuda ilegítima. La vamos a judicializar porque hipotecar el futuro del pueblo no puede quedar impune. Y cuando este ciclo termine, no van a desaparecer, como dicen. Van a tener que dar cuentas del daño causado”.

Martín Doñate expresó que el peronismo rionegrino busca ser alternativa, desde la coherencia, el coraje y el compromiso con su gente. «No venimos a ser comentaristas de la crisis, venimos a proponer futuro. Ya lo hicimos antes con Néstor y Cristina. Sabemos cómo hacerlo de nuevo, pero adaptado a estos tiempos», cerró.

Fuente: Radio Libre | En este día.