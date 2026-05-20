MUNICIPIO Y GREMIOS RETOMAN LA PARITARIA EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El secretario general y de Hacienda de la Municipalidad de Sierra Grande, Nazareno Sepúlveda, confirmó que este jueves se retomará la mesa paritaria con los gremios UPCN y ATE para continuar la negociación salarial de los trabajadores municipales.

Según explicó el funcionario, la reunión prevista originalmente para este martes fue reprogramada a pedido de uno de los gremios y aseguró que la convocatoria ya estaba fijada desde el cierre de la paritaria anterior.

Sepúlveda indicó que el Ejecutivo municipal mantiene conversaciones permanentes con las organizaciones sindicales y señaló que la discusión salarial se desarrolla en un contexto económico complejo. “Entendemos que los incrementos son insuficientes frente al costo de vida, pero también tenemos una limitación vinculada a los recursos que recibe el municipio”, expresó.

En relación con los reclamos gremiales sobre la necesidad de reabrir la negociación, el funcionario sostuvo que la paritaria “nunca estuvo cerrada sin fecha” y remarcó que el nuevo encuentro fue acordado previamente con ambos sindicatos.

Respecto de las medidas adoptadas por trabajadores municipales, entre ellas el estado de alerta y asamblea permanente impulsado por ATE, Sepúlveda afirmó que el nivel de adhesión “no llegó al 20 por ciento” y aseguró que los servicios municipales continuaron funcionando con normalidad.

El secretario de Hacienda también respondió a los cuestionamientos sobre el pago de horas extras y detalló que durante el último mes el municipio destinó cerca de 50 millones de pesos a ese concepto. Indicó que las horas extras alcanzan a distintas áreas, entre ellas Servicios, Hacienda, Cultura, Deportes y Turismo, y explicó que muchas tareas administrativas se realizan fuera del horario de atención al público.

En cuanto al reclamo por el pase a planta permanente de trabajadores contratados, Sepúlveda reconoció que el tema forma parte de las conversaciones con los gremios y señaló que el Ejecutivo analiza avanzar en una nueva instancia de regularización. El último pase a planta, indicó, se realizó entre 2021 y 2022.

El funcionario aseguró además que las recategorizaciones del personal de planta permanente se realizan de manera automática cada año, tal como establece la normativa vigente, mientras que en el caso de trabajadores contratados las recategorizaciones dependen de evaluaciones de desempeño.

Por otra parte, Sepúlveda se refirió al reclamo realizado por un integrante del cuerpo de guardavidas a través de redes sociales y sostuvo que no existía deuda salarial pendiente, sino demoras en la liquidación final correspondiente a vacaciones, aguinaldo proporcional y horas extras.

“El reclamo se realizó cuando la acreditación ya estaba en proceso”, afirmó el funcionario, quien explicó que el municipio priorizó el pago de salarios municipales en un contexto de caída de la coparticipación.

Según detalló, el servicio de guardavidas demandó una inversión total cercana a los 196 millones de pesos durante la última temporada y fue financiado íntegramente con recursos municipales. También indicó que la comuna no recibe aportes provinciales para cubrir esos costos.

Sepúlveda señaló que actualmente no existe deuda con el personal de guardavidas y precisó que la relación laboral concluyó tras finalizar la temporada de verano y completarse las liquidaciones finales correspondientes.

Fuente: En este día | Radio Libre