MUNICIPIO EXPLICÓ LA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES VERDES Y LOS TRABAJOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Sierra Grande | El secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Sierra Grande, Gaspar Siguero, explicó en diálogo con Radio Libre la colocación de contenedores verdes en distintos puntos de la ciudad y brindó precisiones sobre los trabajos vinculados al sistema de iluminación pública.

Siguero indicó que los contenedores fueron ubicados sobre la calle Loncosayueque, avenida Novillo y próximamente en la colectora de la Ruta Nacional 3, debido a las obras de pavimentación que impiden el ingreso del camión recolector a varias calles transversales.

Según explicó, los recipientes fueron instalados en sectores estratégicos cercanos a calles afectadas por los trabajos, como las calles 3, 5, 7 y 9, para que los vecinos puedan depositar allí sus residuos mientras duren las obras.

El funcionario señaló que el servicio de recolección mantiene su cronograma habitual de lunes a viernes en horario matutino y recordó que no se realiza recolección durante sábados y domingos.

En relación con la iluminación pública, Siguero sostuvo que existen reclamos en distintos barrios debido a trabajos que realiza la empresa EDERSA sobre líneas eléctricas. Explicó que esos cambios requieren posteriores adecuaciones por parte del municipio y, en algunos casos, provocaron inconvenientes en luminarias y materiales.

Indicó además que sectores como barrio 9 de Julio, el centro y 25 de Mayo registraron problemas derivados de renovaciones de líneas y obras de infraestructura, incluidas tareas vinculadas a la red de gas.

Siguero afirmó que actualmente el municipio cuenta con dos electricistas para atender los reclamos y realizar las intervenciones necesarias, mientras se avanza en el recambio progresivo de luminarias por sistemas LED.

También informó que el municipio realizará una compra de nuevas luminarias para reemplazar equipos dañados y continuar con la renovación del sistema de alumbrado público.

Respecto a sectores con pendientes pronunciadas, como parte de avenida Novillo y calle 27, explicó que algunas tareas requieren el uso de hidrogrúas privadas debido a las limitaciones operativas del equipamiento municipal.

El funcionario agregó que el crecimiento de la actividad económica y el ingreso de trabajadores a empresas privadas generó una reducción de personal disponible en áreas municipales, situación que impacta en la prestación de algunos servicios.

Fuente: En este día | Radio Libre