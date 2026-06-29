MUNICIPIO DESTACÓ AVANCES EN LA FORMALIZACIÓN DE PROVEEDORES Y EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES

Sierra Grande | La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, sostuvo que el municipio continúa desarrollando acciones orientadas a fortalecer la participación de proveedores locales en el proceso de crecimiento económico asociado a las inversiones que se desarrollan en la ciudad.

Durante una entrevista con Radio Libre, la funcionaria señaló que una de las líneas de trabajo está centrada en la conformación y planificación de los parques industriales, iniciativa que forma parte de un proceso impulsado junto al Gobierno de Río Negro.

Castillo explicó que recientemente participaron del cierre de un espacio de formación sobre parques industriales realizado en la ciudad de Cipolletti, en el marco del programa Nodo APIA 2026. Indicó que la capacitación permitió analizar experiencias de otras localidades y abordar aspectos relacionados con infraestructura, organización, logística y desarrollo de servicios.

En relación con los proyectos previstos para Sierra Grande, precisó que el área industrial del sector norte avanza hacia su transformación en parque industrial mediante tareas de ordenamiento e infraestructura, mientras que el parque del sector sur requiere completar trabajos de mensura, delimitación y definición de los perfiles productivos que tendrá cada espacio.

La funcionaria destacó que uno de los principales desafíos será desarrollar infraestructura logística y de transporte que permita acompañar el crecimiento de las actividades económicas vinculadas al desarrollo energético y portuario.

Trabajo con cámaras empresarias

Respecto de los planteos formulados por la Cámara de Comercio y la Cámara Empresaria sobre el acceso a información vinculada con licitaciones y contrataciones de empresas que operan en el proyecto Vemos, Castillo confirmó que el municipio mantiene una mesa de trabajo junto a ambas entidades, la Secretaría de Energía provincial y representantes del Ejecutivo local.

Según explicó, el objetivo es establecer mecanismos que permitan mejorar la circulación de información sobre futuras contrataciones y garantizar que los proveedores locales puedan conocer las oportunidades disponibles.

La secretaria indicó que el municipio viene desarrollando un registro de capacidades y servicios locales, que amplía el tradicional registro de proveedores municipales y reúne información sobre empresas, comercios y prestadores habilitados en la ciudad.

Ese registro, señaló, es utilizado para responder consultas de empresas contratistas y organismos públicos cuando requieren información sobre proveedores disponibles en Sierra Grande.

Formalización de actividades

Castillo sostuvo que una parte del trabajo municipal consiste en acompañar a comerciantes y emprendedores en la regularización de sus actividades, ampliando las habilitaciones de acuerdo con los servicios que efectivamente prestan.

Explicó que muchas actividades comerciales históricamente funcionaban bajo esquemas informales o con habilitaciones parciales, situación que actualmente requiere ser actualizada para cumplir con los requisitos exigidos por grandes empresas privadas.

En ese sentido, afirmó que la formalización permite acceder a nuevas oportunidades comerciales y participar en procesos de contratación que exigen documentación, seguros, registros y habilitaciones específicas.

Inspecciones y controles

La funcionaria también se refirió a las inspecciones que el municipio realiza dentro del proyecto Vemos junto a otros organismos provinciales.

Indicó que esas fiscalizaciones tienen como finalidad conocer qué empresas prestan servicios, verificar el cumplimiento del régimen de compre local y solicitar información sobre los mecanismos utilizados para convocar proveedores y realizar procesos de cotización.

Según explicó, uno de los puntos analizados es la forma en que las empresas difunden las contrataciones, con el objetivo de que los prestadores locales puedan acceder en igualdad de condiciones a las convocatorias.

Castillo señaló que las reuniones mantenidas con empresas contratistas también buscan compatibilizar registros de proveedores y mejorar los canales de comunicación entre el sector privado y los actores locales.

Más de 300 habilitaciones actuales

En relación con las habilitaciones comerciales, la secretaria aclaró que las 316 habilitaciones informadas por el municipio corresponden al total acumulado entre los años 2024, 2025 y hasta el 30 de mayo de 2026.

Explicó que esa cifra no representa la apertura de 316 nuevos comercios, sino que incluye procesos de regularización, formalización de actividades existentes y nuevas habilitaciones vinculadas principalmente al transporte de pasajeros, uno de los rubros que registró mayor crecimiento durante los últimos dos años.

Castillo sostuvo que el incremento responde al proceso de adaptación de la actividad económica local ante las nuevas demandas generadas por los proyectos de inversión que se desarrollan en Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre