MUNICIPIO DE SIERRA GRANDE ORGANIZARÁ TRANSMISIONES DEL MUNDIAL EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Sierra Grande | El secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande, Roberto Lusarreta, confirmó en diálogo con Radio Libre que el municipio trabaja en la organización de transmisiones públicas de los partidos de la selección argentina durante el próximo Mundial de fútbol.

La propuesta se desarrollará en el polideportivo municipal y estará destinada a vecinos y familias de la localidad. Según explicó el funcionario, el espacio contará con pantalla gigante, sonido y actividades complementarias para quienes asistan.

Lusarreta indicó que la iniciativa comenzará con los tres encuentros de la fase inicial del seleccionado argentino, programados para el 16, 22 y 27 de junio. Los partidos se transmitirán en vivo y el ingreso será libre y gratuito.

“El objetivo es compartir los partidos en comunidad”, señaló el funcionario, quien además detalló que el polideportivo abrirá sus puertas entre una hora y media y dos horas antes de cada encuentro.

La organización prevé espacios para que las familias puedan asistir con reposeras y equipos de mate. También se realizarán sorteos y actividades para niños, especialmente para quienes concurran caracterizados con elementos vinculados a la selección argentina.

Desde el municipio informaron además que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas dentro del predio, aunque sí funcionará una cantina con alimentos y bebidas sin alcohol.

En relación con los horarios, Lusarreta precisó que el primer partido será el 16 de junio a las 22, el segundo el 22 de junio a las 14 y el tercero el 27 de junio a las 23, todos en horario argentino.

El secretario municipal agregó que la intención es mantener las transmisiones en el polideportivo mientras la selección argentina continúe en competencia.

Fuente: En este día | Radio Libre