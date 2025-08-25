MUNICIPIO DE SIERRA GRANDE EXPLICA LA DEMORA DEL BACHEO Y PRESENTA NUEVO EQUIPAMIENTO

Sierra Grande | En declaraciones a Radio Libre, Sepúlveda explicó que el programa de bacheo lleva ejecutado más del 60% de lo proyectado, pero quedó en suspenso por la demora en la entrega de una batea de material.

La empresa proveedora, radicada en Bahía Blanca, sufrió complicaciones tras las inundaciones y no pudo cumplir con la entrega en los plazos previstos.

El funcionario señaló que la Municipalidad optó por mantener la orden de compra —que no fue abonada todavía— debido a que la alternativa con otro proveedor implicaría un costo casi duplicado, pasando de 8,7 millones a cerca de 15 millones de pesos.

Según adelantó, la empresa comprometió la entrega de la batea en la primera semana de septiembre, lo que permitirá completar el 40% restante del plan de bacheo.

Nueva maquinaria para obras públicas

Por otro lado, Sepúlveda destacó la llegada del brazo retro articulado RA600, adquirido con fondos de la renegociación petrolera. El equipamiento ya fue adaptado a la minicargadora municipal, probado en terreno y acompañado de la capacitación a los operarios.

“Es una herramienta que permitirá ahorrar recursos que antes debíamos destinar a contrataciones externas”, remarcó.

Fuente: Radio Libre | En este día