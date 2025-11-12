MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE FUE INTIMADA POR LA JUSTICIA EN LA CAUSA “TECHO DIGNO”

Sierra Grande | El secretario general y de Hacienda de la Municipalidad de Sierra Grande, Nazareno Sepúlveda, confirmó que el municipio fue intimado judicialmente para realizar el pago de una deuda millonaria derivada de la causa “Techo Digno”, que pasó de 18 millones de pesos a más de 200 millones por intereses y actualizaciones.

“Fuimos notificados formalmente el viernes. La sentencia nos obliga a pagar un monto que supera los 200 millones de pesos, cuando originalmente era de 18 millones. Ya estamos trabajando en la apelación, con el objetivo de revertir o al menos extender los plazos de pago”, explicó Sepúlveda en diálogo con Radio Libre Sierra Grande.

El funcionario señaló que el municipio no podría afrontar ese pago en un solo desembolso, ya que el monto equivale a una coparticipación mensual completa.

“Pagar eso en un solo acto complicaría el funcionamiento de los servicios y el pago de salarios. Es un monto imposible de afrontar sin poner en riesgo la operatividad del municipio”, sostuvo.

Rebeldía judicial por falta de respuesta de la gestión anterior

Sepúlveda también precisó que la situación judicial deriva de una falta de respuesta de la gestión anterior ante los requerimientos de la Justicia Federal.

“El fallo es claro: se declara la rebeldía del municipio por no haber respondido ni presentado documentación solicitada entre septiembre y noviembre de 2023. Nosotros hoy debemos hacernos cargo de esa falta de información”, indicó.

Según el funcionario, la actual gestión trabaja para regularizar la situación judicial y salir del estado de rebeldía, poniéndose “a derecho y a disposición de la Justicia”.

Interpelación en el Concejo Municipal

En paralelo, Sepúlveda se refirió a la interpelación impulsada por concejales de la oposición, que busca solicitar explicaciones sobre los estados de ejecución presupuestaria, el Boletín Oficial y el plan de acción municipal.

“Estoy a disposición desde el primer día. No tengo problema en presentarme y brindar toda la información necesaria, pero los procedimientos deben realizarse correctamente. Hasta el momento, el pedido no fue tratado formalmente en sesión, por lo que aún no hay fecha confirmada”, aclaró.

El secretario remarcó que los estados contables del 2024 ya fueron presentados y aprobados por el Tribunal de Contralor, y cuestionó a concejales que hoy piden información que “durante la gestión anterior no reclamaron”.

“Yo fui concejal entre 2019 y 2023, y jamás recibimos un estado de ejecución ni respuestas a pedidos de informe. Llama la atención que ahora se preocupen por la transparencia cuando antes no lo hicieron”, señaló.

Licitación del camping municipal

Consultado sobre la licitación del camping municipal, Sepúlveda adelantó que el proceso ya está en marcha y que este año se busca evitar los atrasos y conflictos habituales.

“Estamos trabajando con anticipación. Queremos que la licitación se concrete a tiempo y con total transparencia, algo que en años anteriores no sucedía”, destacó.

Fuente: En este día | Radio Libre Sierra Grande