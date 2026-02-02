MULTAS Y PROHIBICIÓN DE MOTORHOME GENERAN QUEJAS DE TURISTAS EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La aplicación de multas por parte de inspectores de tránsito y la prohibición de estacionamiento para motorhomes en Playas Doradas generó el reclamo de un turista que se encuentra actualmente en el balneario. La queja fue difundida a través de un video publicado en varios grupos de Facebook integrados por comunidades de viajeros.

Según relató el usuario, durante la mañana y parte de la tarde se realizaron controles de manera constante, con la confección de numerosas infracciones. En su testimonio mencionó que los inspectores sancionaron a conductores que se detenían por breves períodos, incluso para permitir el descenso de acompañantes. “No se puede estacionar, y directamente los motorhomes están prohibidos; hay carteles en distintos sectores”, expresó en la grabación.

El turista señaló que la presencia de inspectores disminuyó hacia la tarde, momento en el que observó menos vehículos con multas visibles. También afirmó que la situación lo llevó a decidir retirarse del lugar antes de lo previsto.

En su publicación, compartida en distintas comunidades de viajeros, el usuario cuestionó la restricción a los motorhomes y sostuvo que este tipo de turistas realiza consumos habituales en los comercios locales. En ese sentido, relató una conversación mantenida con una empleada de un almacén, quien —según indicó— manifestó su desacuerdo con las prohibiciones, al considerar que los visitantes que llegan en motorhome representan una parte significativa de la clientela, especialmente fuera de la temporada alta.

El planteo fue presentado como una opinión personal y generó intercambio entre otros usuarios en redes sociales respecto de la normativa vigente y el impacto del turismo itinerante en Playas Doradas.

Fuente: En este día | Radio Libre